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Sohn David als Trauzeuge Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez

dpa

31.5.2026 - 15:10

Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez – Gallery
Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez – Gallery. Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher haben geheiratet. (Archivbild)

Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher haben geheiratet. (Archivbild)

Bild: dpa

Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez – Gallery. Die Hochzeit wurde bis ins Detail geplant und filmisch begleitet. (Archivbild)

Die Hochzeit wurde bis ins Detail geplant und filmisch begleitet. (Archivbild)

Bild: dpa

Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez – Gallery
Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez – Gallery. Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher haben geheiratet. (Archivbild)

Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher haben geheiratet. (Archivbild)

Bild: dpa

Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez – Gallery. Die Hochzeit wurde bis ins Detail geplant und filmisch begleitet. (Archivbild)

Die Hochzeit wurde bis ins Detail geplant und filmisch begleitet. (Archivbild)

Bild: dpa

Liebe, Sonne, Riviera-Glanz: Ralf Schumacher hat in Saint-Tropez seinen Partner geheiratet und mit mehr als 100 Gästen gefeiert. Sohn David Schumacher war als Trauzeuge mittendrin.

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DPA, Redaktion blue News

31.05.2026, 15:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben in Saint-Tropez geheiratet.
  • Unter den 110 geladenen Gästen waren auch Carmen und Robert Geiss, bekannt durch die Reality-Show «Die Geissens».
  • Ein besonderes Highlight war ein grosses Feuerwerk kurz nach Mitternacht.
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Grosser Moment an der Côte d’Azur: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich in Saint-Tropez im Rathaus das Jawort gegeben, wie das Management von Ralf Schumacher bestätigte. Danach feierte das Paar in dem bekannten französischen Badeort auf einem privaten Anwesen.

Dinner bei Sonnenuntergang und Feuerwerk

Rund 110 Gäste waren geladen. Laut Entertainment-Anbieter Sky zählte Ralfs Sohn David Schumacher dazu, der als Trauzeuge gemeinsam mit seiner Frau angereist war. Auch Carmen und Robert Geiss, bekannt durch die Reality-Show «Die Geissens», gehörten zur Hochzeitsgesellschaft. 

Sky war bei den Festlichkeiten dabei und begleitet die Hochzeit filmisch in der vierteiligen Doku-Serie «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja». Die Hochzeitsfolge ist am 6. Juni zu sehen, die Serie läuft seit dem 21. Mai bei Sky und WOW jeweils donnerstags.

«Wir sagen Ja». Ralf Schumacher und sein Partner heiraten im TV

«Wir sagen Ja»Ralf Schumacher und sein Partner heiraten im TV

Nach der Zeremonie im Rathaus ging es für die Gesellschaft in den Strandclub «La Bouillabaisse» zum Dinner bei Sonnenuntergang. Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgte Live-Musik, ein besonderes Highlight war ein grosses Feuerwerk kurz nach Mitternacht.

Ex-Frau gratuliert: «Wahre Liebe findet ihren Weg»

Auch Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) meldete sich vor der Hochzeit in der «Bild» zu Wort und gratulierte ihrem früheren Ehemann. Dabei sagte sie: «Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiss, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit.» Cora war mit Ralf von 2001 bis 2015 verheiratet. Aus ihrer Ehe ging Sohn David Schumacher hervor, der heute selbst als Rennfahrer aktiv ist. 

Kontakt abgebrochen. David Schumacher zeigt seiner Mutter Cora die kalte Schulter

Kontakt abgebrochenDavid Schumacher zeigt seiner Mutter Cora die kalte Schulter

Bräutigam Étienne Bousquet-Cassagne ist beruflich im Umfeld der Weinmarke «Schumacher Wines» tätig. Der 36-Jährige engagierte sich zuvor in Frankreich politisch und kandidierte im Département Lot-et-Garonne für die damalige «Front National», die heutige «Rassemblement National». Zudem war er zeitweise in der Kommunalpolitik aktiv, bevor er sich 2020 aus dem politischen Leben zurückzog.

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