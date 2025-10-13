  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Blutige Gespräche am Esstisch Reese Witherspoon wollte wegen ihren Eltern Chirurgin werden

dpa

13.10.2025 - 23:48

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild)
Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild)
dpa

Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon wollte als Kind lange eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen. Geprägt wurde sie von blutigen Gesprächen am Esstisch.

DPA

13.10.2025, 23:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Reese Witherspoon wollte als Kind lange Chirurgin zu werden, da ihr Vater Arzt und ihre Mutter Pflegekraft war.
  • Am heimischen Esstisch drehten sich die Gesprächsthemen häufig um Operationen.
  • Nun erscheint am 15. Oktober ihr erster Roman, ein Medizin-Thriller, den sie gemeinsam mit Harlan Coben geschrieben hat.
Mehr anzeigen

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. «Jahrelang wollte ich Chirurgin werden», zitierte das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» die 49-Jährige bei einer Veranstaltung in Los Angeles am Samstag. Demnach arbeitete Witherspoons Vater als Chirurg und ihre Mutter als Pflegekraft.

«Die ersten fünf Jahre meines Lebens verbrachte ich auf einem Militärstützpunkt in Deutschland und alle, die bei uns zu Hause ein- und ausgingen, waren Ärzte, die sich ausschliesslich über medizinische Fachbegriffe unterhielten», berichtete die «The Morning Show»-Schauspielerin. «Ich war also noch sehr, sehr klein, sass am Esstisch und hörte meinem Vater und seinen Freunden sowie meiner Mutter und ihren Freundinnen zu, wie sie über wirklich heftige Operationen redeten.»

Witherspoons erster eigener Roman, den sie gemeinsam mit dem Bestseller-Autoren Harlan Coben geschrieben hat, spielt ebenfalls in der Welt der Medizin. Der Thriller «Ohne ein letztes Wort» erscheint am 15. Oktober.

Filmstar Benedict Cumberbatch auf dem grünen Teppich in Zürich

Filmstar Benedict Cumberbatch auf dem grünen Teppich in Zürich

Hollywood-Star Benedict Cumberbatch ist zu Gast beim Zurich Film Festival. Auf dem grünen Teppich wird er von zahlreichen Fans bejubelt.

29.09.2025

Mehr zum Thema Promis

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Banksy machte ihn berühmt – ein Tag mit Mr. Brainwash im eigenen Museum

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesBanksy machte ihn berühmt – ein Tag mit Mr. Brainwash im eigenen Museum

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Er trainierte Michelle Pfeiffer und Harrison Ford – zu Gast bei Anthony De Longis

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesEr trainierte Michelle Pfeiffer und Harrison Ford – zu Gast bei Anthony De Longis

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesSo lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Meistgelesen

Diese Airline hat die beste Economy Class der Welt
Schweizer Nati holt bei Nullnummer in Slowenien einen Punkt
Antonio lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung
Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet
68 Minuten sprach Trump – und liess einen entscheidenden Punkt aus