Schönebergers Hotelroutine «das Ekelhafteste dieser Welt»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kollege zeigt sich geschockt Schönebergers Hotelroutine «das Ekelhafteste dieser Welt»

Carsten Dörges

28.12.2025

Barbara Schöneberger schläft in Hotels gänzlich unbekleidet.
Barbara Schöneberger schläft in Hotels gänzlich unbekleidet.
Bild: Britta Pedersen/dpa

In ihrem Podcast «Frühstück bei Barbara» wurde TV-Moderatorin Barbara Schöneberger selbst befragt – und überraschte einen ihrer Mitarbeiter mit einer eigentümlichen Angewohnheit.

Teleschau

28.12.2025, 16:59

28.12.2025, 17:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In ihrem Podcast «Frühstück bei Barbara» versucht Barbara Schöneberger ihren prominenten Gästen lustige Anekdoten und Geschichten zu entlocken.
  • In der aktuellen Folge schlüpft sie jedoch selbst in die Rolle der Gästin und liess sich von ihrem Redaktionsteam ausfragen.
  • Mit einer Angewohnheit sorgt sie bei ihrem Mitarbeiter dabei für regelrechten Ekel.
Mehr anzeigen

Normalerweise lädt sich TV-Moderatorin Barbara Schöneberger für ihren Podcast «Frühstück bei Barbara» prominente Gäste an den Frühstückstisch.

In der aktuellen Folge schlüpfte sie jedoch selbst in die Rolle der Gästin und liess sich von ihrem Redaktionsteam ausfragen. Mit einer Angewohnheit sorgte sie bei ihrem Mitarbeiter dabei für regelrechten Ekel.

Mit den vertauschten Rollen hat Schöneberger zumindest kein Problem - ganz im Gegenteil: «Ich bin viel lieber Gast, als Gastgeber», gesteht sie ihrem Mitarbeiter Maurice direkt zu Beginn. Früher habe sie gerne anderen Leuten Fragen gestellt, doch «so langsam dreht sich das bei mir um», erklärt die Moderatorin.

Schlimme Alkoholvergiftung. Barbara Schöneberger musste TV-Job absagen

Schlimme AlkoholvergiftungBarbara Schöneberger musste TV-Job absagen

Gesprächspartner Maurice fackelt nicht lange und quetscht Barbara Schöneberger über ihre Morgenroutine aus. So will er unter anderem wissen: «Was hast du an nachts? Also worin schläfst du?»

Mit der prompt folgenden und sehr ehrlichen Antwort Schönebergers hat er dann aber offenbar nicht gerechnet. Sie eröffnet ihrem baffen Kollegen, in Hotels gänzlich unbekleidet zu nächtigen. Erklärend fügt sie hinzu: «Weil mein Koffer so voll gequetscht ist.»

«Das würde mich wahnsinnig machen»

Die Reaktion ihres Mitarbeiters fällt deutlich aus: «Das ist so lustig.» Für ihn sei es «das Ekelhafteste dieser Welt», im Hotel beim Schlafen auf jedwede Kleidung zu verzichten, zeigt er sich regelrecht geschockt. Barbara Schöneberger erklärt verteidigend, sie würde schliesslich nicht in Hotels schlafen, die sie ekelig finde. «Das ist mir sowas von wurscht.»

Dass die Moderatorin auf nächtliche Kleidung verzichtet, hat also eher pragmatische Gründe: Um Platz im Koffer zu sparen. «Ich gehe ins Hotel und habe einfach keinen Schlafanzug dabei», erklärt sie.

Es sei zudem auch schon vorgekommen, dass sie ihren Schlafanzug vergessen habe, wenn sie mal bei Freunden übernachtet hat.

«Auf dem Bauernhof leben». Barbara Schöneberger will nach Schweden auswandern

«Auf dem Bauernhof leben»Barbara Schöneberger will nach Schweden auswandern

«Dann ist es ein bisschen doof, wenn man morgens mit so einem ganz kleinen Handtuch aufs Klo laufen muss», berichtet die 51-Jährige lachend. Mittlerweile sei sie immerhin – zumindest was den Besuch bei Freunden angeht – «manchmal besser organisiert» und nehme sich auch ein Schlafoutfit mit.

T-Shirt oder Nachthemd

Diese fallen bei der TV-Moderatorin eigenen Angaben nach jedoch «unglamourös» aus und bestünden manchmal nur aus einem T-Shirt, manchmal aus einem Nachthemd - oder manchmal eben aus gar nichts. «Ich versuche da keine Regelmässigkeiten zu entwickeln», so Schöneberger.

Von Nachtwäsche aus Satin oder mit Spitzenborde halte sie dagegen gar nichts: «Das wär für mich absolut undenkbar. Das würde mich wahnsinnig machen», poltert die Moderatorin. «Also entweder gar nichts, oder dann was Richtiges», lautet ihr Fazit.

Mehr Videos aus dem Ressort

Das Komiker-Duo Giacobbo/Müller über seine Freundschaft – und den letzten gemeinsamen Auftritt

Das Komiker-Duo Giacobbo/Müller über seine Freundschaft – und den letzten gemeinsamen Auftritt

Vor 30 Jahren traten Viktor Giacobbo und Mike Müller erstmals zusammen im TV auf. Aktuell sind die beiden Komiker in Luzern im Circus Knie zu sehen. Ein Gespräch über ihre Freundschaft und mögliche Zukunftspläne.

23.12.2025

Mehr zum Thema

Das Ende einer TV-Show. Steigen nach Gottschalk auch Schöneberger und Jauch aus?

Das Ende einer TV-ShowSteigen nach Gottschalk auch Schöneberger und Jauch aus?

Barbara Schöneberger mag keine Tattoos. «Michelle Hunziker wäre doch so viel schöner, wenn …»

Barbara Schöneberger mag keine Tattoos«Michelle Hunziker wäre doch so viel schöner, wenn …»

ARD im Shitstorm. Heftige Kritik an «Verstehen Sie Spass?»

ARD im ShitstormHeftige Kritik an «Verstehen Sie Spass?»

Meistgelesen

Bringt Camille Rast den Sieg nach Hause?
Schönebergers Hotelroutine «das Ekelhafteste dieser Welt»
Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert
ABB und Stadler warnen vor Antriebstechnik der Siemens-Züge
So lief das Weltcup-Debüt von Ski-Wunder Giada D'Antonio