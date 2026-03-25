In diesem Haus lebt Sängerin Rihanna. Bild: Uncredited/ABC7 Los Angeles via AP/dpa

Eine 35-jährige Frau soll auf das Haus von US-Superstar Rihanna in Los Angeles geschossen haben. Die Angeklagte aus dem US-Bundesstaat Florida hat sich wegen versuchten Mordes für nicht schuldig erklärt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Etwa 20 Schüsse soll eine 35-Jährige auf das Haus von US-Superstar Rihanna in Los Angeles abgefeuert haben.

Die Frau aus dem US-Bundesstaat Florida bestritt vor Gericht durch ihren Anwalt den Angriff und auch mehr als ein Dutzend weitere Anklagepunkte.

Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht ihr eine lebenslange Haftstrafe. Mehr anzeigen

Im Zusammenhang mit den Schüssen auf das Haus von US-Superstar Rihanna in Los Angeles hat sich eine 35 Jahre alte Angeklagte wegen versuchten Mordes für nicht schuldig erklärt. Die Frau aus dem US-Bundesstaat Florida bestritt am Mittwoch vor Gericht durch ihren Anwalt auch mehr als ein Dutzend weitere Anklagepunkte.

Der Beschuldigten werden ein Angriff mit einer halbautomatischen Schusswaffe in zehn Fällen sowie Schüsse auf ein besetztes Fahrzeug oder Gebäude vorgeworfen. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht ihr eine lebenslange Haftstrafe.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, am 8. März etwa 20 Schüsse auf die Aussenmauer des Anwesens von Rihanna im Stadtteil Beverly Hills abgefeuert zu haben. Auf dem Grundstück hielten sich den Angaben zufolge unter anderen die Sängerin, ihr Partner A$AP Rocky und die gemeinsamen drei Kindern auf.

Keine Reduzierung der Kaution

Die Verdächtige erschien in gelber Gefängniskleidung hinter Glas vor Gericht. Ihr Anwalt, Pflichtverteidiger Derek Ray Dillman, beantragte eine Reduzierung der Kaution von 1,9 Millionen auf 70'000 Dollar, weil seine Mandantin die Summe nicht aufbringen könne. Richterin Theresa McGonigle lehnte den Antrag ab und beliess die Kaution unverändert. Die Staatsanwaltschaft argumentierte gegen die Reduzierung und erklärte, die Beschuldigte stelle eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit dar, und es bestehe Fluchtgefahr.

Rihanna ist neunfache Grammy-Gewinnerin und gründete 2017 die Kosmetikmarke Fenty Beauty. Gemeinsam mit Rapper A$AP Rocky gab sie im September die Geburt ihres dritten Kindes bekannt, eines Mädchens namens Rocki Irish Mayers.