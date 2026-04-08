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Profil nicht mehr aufrufbar Hacker fordert von Simone Thomalla Geld für Instagram-Zugang

dpa

8.4.2026 - 22:06

Simone Thomalla kämpft um den Zugang zu ihrem Instagram-Account. (Archivbild)
Simone Thomalla kämpft um den Zugang zu ihrem Instagram-Account. (Archivbild)
Bild: dpa

Ein Hacker hat den Instagram-Account von Simone Thomalla unter Kontrolle gebracht. Sie habe «unachtsam irgendwo draufgeklickt – und zack, war es passiert». Trotz Zahlung bekommt sie den Zugang nicht zurück.

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DPA, Redaktion blue News

08.04.2026, 22:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Krimineller hat den Instagram-Account von Simone Thomalla gehackt.
  • Die Schauspielerin hat die erste Geldforderung des Hackers erfüllt.
  • Nachdem der Account trotzdem nicht freigegeben wurde, hat Thomalla die Polizei eingeschaltet.
Mehr anzeigen

Schauspielerin Simone Thomalla ist eigenen Worten zufolge Opfer eines Hackerangriffs bei Instagram geworden. Ein Krimineller habe ihren Account auf der Plattform unter seine Kontrolle gebracht und fordere Geld von ihr, sagte Thomalla (60, «Frühling») der «Bild»-Zeitung. Sie habe Anzeige bei der Berliner Polizei erstattet. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Eingang einer solchen Strafanzeige wegen des Anfangsverdachts einer Straftat. 

Thomalla sagte der «Bild», ihre ehemalige Agentur habe ihr Mitte März eine Mail weitergeleitet. Sie habe «unachtsam und unkonzentriert irgendwo draufgeklickt – und zack, war es passiert». Praktisch sofort sei ihr Instagram-Konto gesperrt gewesen. «Ich hatte keinen Zugang mehr dazu. Der ist aber für mich als Schauspielerin wichtig, weil es ein Weg ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben». 

Geld für Freigabe des Accounts gefordert 

Der Hacker habe sich mit einer Geldforderung in Höhe von 1400 Euro bei ihr gemeldet und erklärt, er habe die Zugangsdaten zu ihrem Account geändert und nur er könne diese freigeben. Sie habe gezahlt, anschliessend habe er ihr neue Zugangsdaten geschickt, die jedoch nicht funktioniert hätten. Stattdessen habe er eine weitere Forderung gestellt. 

«Auf die bin ich nicht mehr eingegangen. Das würde doch kein Ende nehmen und er würde immer mehr Geld haben wollen», führte Thomalla im «Bild»-Bericht aus. Der Facebook-Konzern Meta, zu dem auch Instagram gehört, habe zwar auf ihre Anfragen reagiert, ihr aber letztlich nicht weiterhelfen können. Sie habe dann die Anzeige erstattet. 

Account momentan nicht aufrufbar 

Thomallas Management schrieb auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, man hoffe nun, dass Metas Eingreifen beziehungsweise die polizeilichen Ermittlungen dazu führen, dem Täter auf die Spur zu kommen und Thomalla den Zugang zu ihrem Instagram-Account wieder erlangt. Momentan ist ihr Profil nicht aufrufbar. Offenbar habe der Hacker den Account deaktiviert, teilte das Management mit. Er wolle ihn laut eigener Aussage nur gegen die Begleichung weiterer Geldzahlungen wieder freigeben, hiess es.

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