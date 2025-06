Bobby Sherman, hier im Jahr 1981, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Bild: IMAGO/xRalphxDominguez/MediaPunchx

Grosse Trauer um Teenie-Idol Bobby Sherman. Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

SDA/tgre SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler Bobby Sherman ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Das einstige Teenie-Idol litt an einer Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium, wie seine Frau vor einigen Monaten öffentlich bekannt gab.

Sherman wurde in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren mit Songs wie «Little Woman» und «Julie, Do Ya Love Me» berühmt. Mehr anzeigen

Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler Bobby Sherman ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie seine Frau Brigitte Poublon am Dienstag auf Instagram bekanntgab – der TV-Sender Fox News liess sich den Todesfall separat von Poublon bestätigen. «Bobby verliess diese Welt, während er meine Hand hielt – so wie er unser gemeinsames Leben mit Liebe, Mut und unerschütterlicher Anmut getragen hat», schrieb sie.

Sherman hatte vor einigen Monaten öffentlich gemacht, dass ihr Mann Krebs im fortgeschrittenen Stadium habe. Auch Sohn Tyler Sherman bestätigte den Todesfall der Zeitung «Washington Post».

«Er tauschte ausverkaufte Konzerte gegen den Rettungswagen»

In den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren avancierte Sherman mit Songs wie «Little Woman» und «Julie, Do Ya Love Me» zum Teenie-Idol. Seine Musik brachte ihm vier Top-10-Hits in den US-Charts ein, seine Fernsehauftritte – unter anderem in der Serie «Here Come the Brides» – machten ihn zu einem bekannten Gesicht. Sein Bild zierte Lunchboxen und Jugendmagazine, und 2005 wurde er von «TV Guide» in die Liste der 25 grössten Teenie-Idole aufgenommen.

Nach dem Ende seiner Popkarriere wandte sich Sherman der Notfallmedizin zu, arbeitete als Sanitäter und Ausbilder bei der Polizei von Los Angeles – ehrenamtlich. «Er tauschte ausverkaufte Konzerte gegen den Rettungswagen», schrieb seine Frau. «Er zeigte uns, was wahre Heldentaten sind – leise, selbstlos und zutiefst menschlich.» Bobby Sherman hinterlässt zwei Söhne und sechs Enkelkinder.