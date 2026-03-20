DJ David Guetta: Das ist kein Luxus, sondern «f****** insane» Die DJs David Guetta und Majestic müssen eine wilde Fahrt auf sich nehmen, um auf einer Privatparty in der Karibik auftreten zu können. Im Video siehst du, wie es auf dem Katamaran stürmt. 19.03.2026

Die DJs David Guetta und Majestic müssen eine wilde Fahrt auf sich nehmen, um auf einer Privatparty in der Karibik auftreten zu können. Im Video siehst du, wie es auf dem Katamaran stürmt.

«Das Wetter ist wild, wie ihr seht. Ich habe in meinem Leben alles getan für meinen DJ-Job, den ich sehr liebe. Aber …» Das sind die ersten Worte des Selfie-Videos des französischen DJs David Guetta.

Er ist mit seinem Freund DJ Majestic auf einem kleinen Katamaran unterwegs. Sie sollen bei einer Privatparty auf einer Insel in der Karibik auftreten, doch das Boot, das sie ursprünglich hinfahren sollte, wurde abgesagt.

DJ Guetta schaut durchnässt in die Handykamera und filmt, wie der Katamaran hin und her wackelt, der Wind stark bläst und sogar die Fische auf dem Deck landen.

Das hat wohl nichts mit Luxus zu tun, sondern ist eher «f****** insane», meint er. Die beiden DJs nehmen die Situation mit Humor und lachen. Sogar das Mischpult wurde fast ertränkt, wie du im Video sehen kannst.

Ob sie erfolgreich auf der Insel ankamen, um bei der Privatshow aufzutreten, geben sie nicht bekannt.

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