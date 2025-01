Schutz vor künftigem Ungemach: Die Geissens liessen sich auf Bali behandeln. RTLZwei

Die Geissens besuchten auf Bali einen Wasserheiler. Er versicherte ihnen, dass Carmen und Robert Geist blaues Blut – also royales Blut – haben sollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Bali besuchten die Geissens einen Wasserheiler.

Dieser deutete ihre Vergangenheit und Zukunft.

Unter anderem ist er davon überzeugt, dass die Geissens einst Royals waren. Mehr anzeigen

Die Geissens befanden sich auf Bali bei einem Wasserheiler für eine Heilungszeremonie. Dieser warf einen Blick in die Vergangenheit und Zukunft der einzelnen Familienmitglieder.

Bei Carmen (59) erkannte er vergangenen Schmerz. So wurde ihr vom Heiler gesagt, sie hätte bereits drei Schicksalsschläge erlitten. «Ich hatte schon mehr als drei Schicksalsschläge», reagierte Carmen emotional auf die Deutung des Heilers. «Neun Fehlgeburten, eine Eileiterschwangerschaft, das sind schon zehn», erzählt Carmen.

Zudem erwähnte sie den Tod ihres Vaters, ihrer Mutter und ihrer Hunde. «Da kommt schon einiges zusammen, wo ich Schiffbruch erlitten habe und mich wieder stärken musste», sagt Carmen.

Um sie für die Zukunft zu schützen, wurde Carmen vom Wasserheiler mit einem Kübel Wasser und Blumen überschüttet. Daraufhin wurde sie von ihrem Mann Robert Geiss (60) als «Beilagensalat» bezeichnet.

«Ich glaube, ich nehme die Probleme»

Auch Robert kam in den Genuss dieser Zeremonie. Diese soll ihm weiterhin viel Erfolg bringen. Der 60-Jährige würde gern nochmals 60 Jahre dranhängen.

Doch damit noch nicht genug: Den Geissens wurde versichert, in einem früheren Leben blaues Blut gehabt zu haben. So soll Robert vor 927 Jahren ein König in Europa gewesen sein. Schon vor vielen Jahren wurde Carmen gesagt, dass Robert einmal King Henry XIII. war und sie dem Hause Marie Antoinette entsprang

Die jüngste Tochter Shania (20) hatte allerdings keine Lust auf den Heilungsprozess. Ihr wurde prophezeit, dass sie im Alter von 25-30 Jahren Liebeskummer und Beziehungsprobleme erleiden würde. Die Heilungszeremonie könnte sie davor bewahren. «Ich glaube, ich nehme die Probleme», sagt sie trocken.