«Charmed»-Star feiert neue Freiheit Warum sich Alyssa Milano ihre Brust-Implantate entfernen lässt

Die Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus «Charmed», hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen, um zu ihrem wahren Ich zurückzukehren. Sie teilt ihre Gedanken über Selbstakzeptanz und die Bedeutung von Authentizität.

27.9.2025 - 16:34

Alyssa Milano im Jahr 2019 bei einer Golden-Globes-Party in Beverly Hills, Kalifornien.
Bild: KEYSTONE

27.09.2025, 16:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus «Charmed», hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen.
  • Milano habe erkannt, dass sie auch ohne Brustvergrösserung «geliebt, weiblich, attraktiv und erfolgreich» ist.
  • Sie informierte ihre Follower darüber, wie der Eingriff verlief.
Mehr anzeigen

Alyssa Milano hat sich einer Operation unterzogen, um zu ihrem wahren Ich zurückzukehren. Die 52-jährige Schauspielerin, bekannt aus der Serie «Charmed», teilte am 24. September auf Instagram ein Foto von sich in einem Krankenhauskittel und einer Haube. In der Bildunterschrift erklärte sie, dass sie sich einer Brustimplantat-Entfernung unterzogen hat.

«Ich lasse den Körper los, der sexualisiert und missbraucht wurde, den ich für notwendig hielt, um attraktiv, geliebt, erfolgreich und glücklich zu sein. Indem ich das tue, hoffe ich, meine Tochter Bella von diesen ungesunden Anforderungen zu befreien», schrieb sie.

Milano habe erkannt, dass sie auch ohne Brustvergrösserung «geliebt, weiblich, attraktiv und erfolgreich» ist. «Es gibt so viel Freude in diesem Wissen und Freiheit darin, loszulassen, was nie wirklich ich war», fuhr sie fort. «Heute bin ich mein authentisches Selbst. Heute bin ich frei.»

Die Schauspielerin aus «Elsbeth» stellte klar, dass die Entfernung für sie die beste Entscheidung war, sie jedoch Menschen unterstützt, die sich für kosmetische Chirurgie entscheiden.

Milanos Rat: «Eigenen Bedingungen finden»

«Viele Frauen finden Freiheit und Schönheit in der Entscheidung für Implantate. Was für mich eine falsche Erzählung ist, kann für sie genau das Richtige sein, und ich freue mich, dass wir alle unsere Weiblichkeit und unseren Frieden zu unseren eigenen Bedingungen finden können», schrieb Milano.

Sie informierte ihre Follower darüber, wie der Eingriff verlief, und teilte mit, dass sie «gemütlich in meinem Bett liegt und das Essen isst, das meine Mama für mich gemacht hat.»

Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat in den letzten Jahren Patienten vor den potenziellen Risiken von Brustimplantaten gewarnt, darunter Kapselkontraktur – Narbengewebe, das ein Implantat zusammendrückt –, mögliche Ruptur des Implantats, Krebs des Immunsystems und Brustimplantat-Krankheit, berichtet «USA Today».

Wie andere US-Stars mit ihren Brustimplantaten umgehen

Obwohl Prominente wie Kylie Jenner und Meghan Trainor Implantate gefördert haben, wobei letztere betonte, wie der Eingriff ihr Körperbild verbesserte, haben andere offen über die Entfernung aufgrund verschiedener mentaler und physischer Auswirkungen gesprochen.

Kylie Jenner – hier am 12. Mai einem Basketball-Match in New York – haben die Implantate nach eigener Aussage nicht geschadet. 
Kylie Jenner – hier am 12. Mai einem Basketball-Match in New York – haben die Implantate nach eigener Aussage nicht geschadet. 
KEYSTONE

Im Jahr 2024 sagte die Sängerin SZA, sie habe ihre Implantate entfernt, da nach der Vergrösserung ein Anstieg von überschüssigem Gewebe in ihren Brüsten begann. Denise Richards sagte, sie habe den Eingriff «erneut durchführen» müssen, nachdem ihre Implantate bei extremen Stunts in der Fox-Show «Special Forces: World's Toughest Test» geplatzt waren.

Grammy-Gewinnerin SZA hat keine guten Erfahrungen mit ihren Implantaten gemacht.
Grammy-Gewinnerin SZA hat keine guten Erfahrungen mit ihren Implantaten gemacht.
KEYSTONE

Die Rennfahrerin Danica Patrick enthüllte 2022, dass sie jahrelang mit unerklärlichen Gesundheitsproblemen wie Haarausfall, Gewichtszunahme und Müdigkeit aufgrund der Brustimplantatkrankheit zu kämpfen hatte. «Es ist ein Indikator dafür, dass mein Körper es im Laufe der Jahre abgelehnt hat», sagte sie im Podcast «The HypochondriActor».

