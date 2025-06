Bob mit Stirnfransen und Haute-Couture-Kleid: Anna Wintour ist seit Jahrzehnten die «Grande Dame» der Modezeitschrift «Vogue». (Archivbild) Keystone

Die Modejournalistin Anna Wintour (75) zieht sich nach fast 40 Jahren als Chefredakteurin der US-«Vogue» zurück.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna Wintour prägt seit fast 40 Jahren den Modejournalismus.

Nun tritt sie als Chefredakteurin der US-«Vogue» zurück. Mehr anzeigen

Wintour ist seit 1988 Chefredakteurin der US-«Vogue». Mit grosser, dunklen Sonnenbrille, akkurat geschnittenem Bob, Stirnfransen und Haute-Couture-Kleid hat sie sich über die Jahre selbst zur Marke mit Wiedererkennungswert gemacht – verewigt auch in dem Erfolgsfilm «Der Teufel trägt Prada» von 2006. Nun tritt sie als Chefredakteurin der US-«Vogue» zurück.

Globale Redaktionsleiterin der Modezeitschrift sowie höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast werde Wintour aber bleiben, teilte eine Sprecherin des Verlags in New York mit. Für die US-Ausgabe der «Vogue» werde ein neuer Chefredakteur oder eine Chefredakteurin gesucht.

Im Jahr 2017 wurde Wintour von der britischen Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. In diesem Februar zeichnete König Charles III. sie für ihre Verdienste mit einem Orden aus. Dabei versicherte Wintour dem König noch, sie wolle nicht bald in den Ruhestand gehen.

Ein sehr kritisches Verhältnis wird Wintour zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt. Während der Corona-Pandemie hatte sie sich «entsetzt» über Trumps Krisenmanagement geäussert und sich für seinen späteren Nachfolger Joe Biden stark gemacht.