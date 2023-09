US-Rockstar Bruce Springsteen am 25. Juli 2023 live in Monza, Italien. IMAGO/ZUMA Wire

Der US-Rocksänger Bruce Springsteen muss seine für September geplanten Konzerte in den USA aufgrund eines Magengeschwürs absagen. Der 73-Jährige sagte, es «breche ihm das Herz», die Auftritte abzusagen und versprach seinen Fans, «bald wieder zurück zu sein».

Der 73-jährige «Boss» werde wegen der Krankheit behandelt und «seine medizinischen Berater haben entschieden, dass er seine restlichen für September geplanten Konzerte verschieben muss», teilte das Team des US-Rockstars Bruce Springsteen am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram mit.

Springsteen war seit Anfang des Jahres mit seinen Musikern auf Tournee. Im August hatte er bereits zwei Termine wegen einer «Krankheit» abgesagt, ohne damals die Krankheit genauer zu benennen.

Der Musiker aus New Jersey, der unter anderem für seine Hits «Born in the USA» und «Streets of Philadelphia» bekannt ist, ist in den USA extrem beliebt. Springsteen hat mehr als 150 Millionen Platten verkauft. Allein das Album «Born in the USA» verkaufte sich 30 Millionen Mal.

