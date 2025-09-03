Céline Dion, hier bei einer Videoeinspielung an der Generalprobe zum Finale des Eurovision Song Contest ESC in Basel, musste ihren geplanten Auftritt aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Keystone

Céline Dion musste ihren Auftritt am ESC in Basel kurzfristig absagen. Grund dafür war ein Anfall. Die Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion reiste zum ESC nach Basel.

Sie sagte ihren Auftritt aber wegen eines gesundheitlichen Anfalls kurzfristig ab.

Die an Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin musste direkt nach Las Vegas zurückfliegen. Mehr anzeigen

Céline Dion wollte am Eurovision Song Contest ESC in Basel singen, musste ihren Auftritt aber aus gesundheitlichen Gründen in letzter Minute absagen. Das schreibt die Zeitung «Le Parisien».

Über einen möglichen Auftritt der berühmten kanadischen Sängerin am ESC-Finale vom 17. Mai in Basel war bis zum letzten Moment viel spekuliert worden. Er blieb aber zur Enttäuschung zahlreicher Fans aus.

Jetzt hat die französische Zeitung «Le Parisien» Details dazu veröffentlicht. Dion sei tatsächlich willens gewesen, am Anlass aufzutreten und auch tatsächlich angereist, heisst es.

Doch kurz vor dem Auftritt habe die Sängerin einen Anfall erlitten, so dass sie den Auftritt in letzter Minute habe absagen und mit ihrem Privatjet zurück nach Las Vegas fliegen müssen.

Céline Dion leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die Muskelsteifheit und Krämpfe nach sich zieht. Weil Dion im Juli 2024 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris dennoch aufgetreten war, hofften viele Fans, dass sie auch am ESC in Basel singen werde.