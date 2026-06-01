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Luxushochzeit folgt später Dua Lipa hat heimlich geheiratet

Sven Ziegler

1.6.2026

Dua Lipa hat heimlich geheiratet. 
Dua Lipa hat heimlich geheiratet. 
Evan Agostini/Invision/dpa

Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner haben geheiratet. Die beiden gaben sich am Sonntag bei einer standesamtlichen Zeremonie in London das Ja-Wort. Die grosse Feier soll bereits am kommenden Wochenende auf Sizilien stattfinden.

DPA

01.06.2026, 11:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dua Lipa und Callum Turner haben am 31. Mai in London standesamtlich geheiratet.
  • Die Sängerin trug ein Outfit des Modehauses Schiaparelli, Turner erschien in einem dunkelblauen Anzug.
  • Die grosse Hochzeitsfeier soll am kommenden Wochenende in Palermo auf Sizilien stattfinden.
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Popstar Dua Lipa ist unter der Haube. Die britisch-albanische Sängerin und Schauspieler Callum Turner haben sich am Sonntag in London das Ja-Wort gegeben. Die Trauung fand laut mehreren Medienberichten im kleinen Kreis im historischen Old Marylebone Town Hall statt.

Fotos zeigen die beiden nach der Zeremonie Hand in Hand vor dem Standesamt. Für ihren grossen Tag wählte Dua Lipa einen auffälligen Hosenrock-Anzug des Modehauses Schiaparelli mit weissem Hut und passenden Handschuhen. Turner erschien klassisch in einem dunkelblauen Anzug mit Krawatte.

Beziehung wurde 2024 öffentlich

Erste Gerüchte über eine Beziehung kamen Anfang 2024 auf, als die beiden gemeinsam an einer Feier zur Apple-TV+-Serie «Masters of Air» in London gesichtet wurden. Im Sommer desselben Jahres machten sie ihre Liebe offiziell. Die Verlobung bestätigte Dua Lipa im Juni 2025 in einem Interview mit der britischen «Vogue».

Damals erklärte die Sängerin, sie habe nie von einer grossen Hochzeit geträumt. Die Vorstellung, gemeinsam alt zu werden und ein Leben miteinander aufzubauen, sei für sie jedoch etwas ganz Besonderes.

Die eigentliche Hochzeitsparty steht allerdings noch bevor. Wie bereits berichtet wurde, soll das grosse Fest am kommenden Wochenende im Luxushotel Igiea in Palermo auf Sizilien stattfinden. Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste aus Musik, Mode und Film. Unter den Namen, die kursieren, befinden sich unter anderem Elton John und Donatella Versace.

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