Brandon Blackstock erliegt Krebserkrankung Ex-Mann gestorben – Kelly Clarkson verschiebt Konzerte

sda/twfl

7.8.2025 - 23:02

Für Kelly Clarkson standen im August eigentlich noch vier Konzerte in Las Vegas auf dem Programm. 
Für Kelly Clarkson standen im August eigentlich noch vier Konzerte in Las Vegas auf dem Programm. 
Bild: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Der Ex-Mann von Kelly Clarkson ist gestorben. Die US-Sängerin hat aus diesem Grund mehrere Konzerte in Las Vegas verschoben.

sda/twfl

07.08.2025, 23:02

07.08.2025, 23:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kelly Clarkson hat mehrere Konzerte in Las Vegas verschoben.
  • Der Ex-Mann der US-Sängerin ist im Alter von 48-Jahren an Krebs gestorben.
  • Clarkson und der Talent-Manager Brandon Blackstock waren sieben Jahre lang verheiratet.
  • Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.
Mehr anzeigen

Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben. Ihr Ex-Mann und Vater ihrer beiden Kinder, Brandon Blackstock, ist an Krebs gestorben.

Den Tod des 48-jährigen Talentmanagers hatte das Unternehmen seines Vaters, Starstruck Entertainment, am Donnerstag bekanntgegeben. Mehr als drei Jahre habe Blackstock mutig gegen den Krebs gekämpft, hiess es in der Mitteilung.

Kurz zuvor hatte sich Clarkson zu der Erkrankung ihres Ex-Mannes geäussert. Normalerweise würde sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten, schrieb Clarkson bei Instagram. Aber wegen der Erkrankung des Vaters ihrer Kinder müsse sie zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein.

Vier Konzerte standen im August in Las Vegas eigentlich noch auf dem Programm. Clarkson entschuldigte sich bei allen, die bereits Tickets gekauft hatten.

Scheidung nach sieben Ehejahren

Mit Blackstock war Clarkson sieben Jahre lang verheiratet. 2020 trennten sie sich, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Aus der Ehe stammen die Tochter River Rose (11) und der Sohn Remington Alexander (9). Blackstock hatte aus einer früheren Ehe weitere zwei Kinder.

Clarkson gewann 2002 die erste Staffel der US-Castingshow «American Idol» und ist seitdem unter anderem als Sängerin und Moderatorin weltberühmt.

