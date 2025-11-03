  1. Privatkunden
«Regt zum Nachdenken an» Hazel Brugger wird mit dem «Comedy-Bambi» geehrt

SDA

3.11.2025 - 20:44

 Hazel Brugger ist in den USA geboren, wuchs in Zürich auf und lebt heute bei Frankfurt. (Archivbild)
 Hazel Brugger ist in den USA geboren, wuchs in Zürich auf und lebt heute bei Frankfurt. (Archivbild)
Keystone

Die Stand Up Comedian Hazel Brugger erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte in Deutschland einen «Bambi» in der Kategorie Comedy.

Keystone-SDA

03.11.2025, 20:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hazel Brugger wird in Deutschland mit dem renommierten Fernseh- und Medienpreis «Bambi» ausgezeichnet.
  • Die Stand Up Comedien erhält die Ehrung in der Kategorie Comedy dafür, dass sie gesellschaftliche Missstände sichtbar macht und dabei Brücken baut, statt Gräben zu ziehen.
Mehr anzeigen

Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem «Bambi» geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin, die in den USA geboren wurde, in Zürich aufgewachsen ist und heute bei Frankfurt lebt, soll die Auszeichnung am 13. November in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Montag in München mitteilte.

«Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an», hiess es zur Begründung.

Und Mateja Mögel, Chefredakteurin der Zeitschrift «Freundin» und Mitglied der «Bambi»-Jury, sagte: «Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen.»

Für Moderation beim Eurovision Song Contest gewürdigt

Der «Bambi» ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird live auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

Bötschi fragt. Hazel Brugger: «Die Brust ist ja ohne Nippel nur ein Fleischsack für Youtube»

Bötschi fragtHazel Brugger: «Die Brust ist ja ohne Nippel nur ein Fleischsack für Youtube»

Erst vor wenigen Tagen war darüber hinaus bekannt geworden, dass Brugger für ihre Moderation beim Eurovision Song Contest in Basel auch beim Deutschen Comedypreis mit einem Sonderpreis gewürdigt wird. In diesem Zusammenhang dürfte neben ihren schlagfertigen Auftritten als Teil des Moderationsteams vor allem ihr Lied «Made in Switzerland» in Erinnerung bleiben, das sie zusammen mit Sandra Studer aufführte. Das Kurz-Musical zählt auf, was alles in der Schweiz erfunden wurde, wofür die Schweiz steht – und ist so ein witzig-ironischer Kommentar zu den Schweizer Eigenheiten.

Eurovision Song Contest 2025: Wie gut kennst du das ESC-Moderationstrio?

Eurovision Song Contest 2025: Wie gut kennst du das ESC-Moderationstrio?

Drei Moderatorinnen zwischen Pop, Pointe und Pathos: Mit Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger setzt die Schweiz auf ein Trio mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen. Was du vielleicht noch nicht über sie wusstest – erfährst du im Video.

11.04.2025

Mehr zu Hazel Brugger

Publikum gab Geld, damit sie aufhört. Hazel Brugger hatte ihren schlimmsten Auftritt in Zürich

Publikum gab Geld, damit sie aufhörtHazel Brugger hatte ihren schlimmsten Auftritt in Zürich

Hazel Brugger. «Mein Vorteil ist, dass ich aus einem noch verklemmteren Land komme»

Hazel Brugger«Mein Vorteil ist, dass ich aus einem noch verklemmteren Land komme»

Von «verdammt gut» bis «völlig unpassend». Die ESC-Moderation von Hazel Brugger löst Diskussionen aus

Von «verdammt gut» bis «völlig unpassend»Die ESC-Moderation von Hazel Brugger löst Diskussionen aus

