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Mitten in Manhattan Madonna gibt Überraschungskonzert am Times Square

SDA

5.6.2026 - 12:07

Madonna vor etwa einem Jahr an der Met Gala in New York. Dass die Metropole ihre Herzensstadt ist, darüber sang sie am Donnerstag bei einem Überraschungskonzert mitten in Manhattan. (Archivbild)
Madonna vor etwa einem Jahr an der Met Gala in New York. Dass die Metropole ihre Herzensstadt ist, darüber sang sie am Donnerstag bei einem Überraschungskonzert mitten in Manhattan. (Archivbild)
Keystone

Mitten im Trubel von Manhattan ist am Donnerstag plötzlich Madonna auf die Bühne getreten. Neben alten Klassikern gab es bei dem Gratiskonzert auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

Keystone-SDA

05.06.2026, 12:07

05.06.2026, 14:17

Popikone Madonna hat am New Yorker Times Square ein 15-minütiges Überraschungskonzert gegeben. Im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille verwandelte die 67-jährige Künstlerin am Donnerstagabend (Ortszeit) den berühmten Platz in Manhattan in einen «Nachtclub», wie mehrere US-Medien berichteten.

Zahlreiche Fussgänger und Fans versammelten sich den Berichten zufolge, um dem kurzfristig angekündigten Gratisauftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie «Hung Up» und «I love New York» von ihrem Album «Confessions on a Dance Floor» aus dem Jahr 2005 performte Madonna den Berichten zufolge auch Songs aus ihrem neuen Album «Confessions on a Dance Floor: Part II», das am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der Sängerin seit rund sieben Jahren.

Organisiert wurde der Auftritt in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr zum Auftakt des Pride Month – ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen (LGBTQ). «Danke, New York», schrieb die Sängerin im Anschluss an das Konzert auf Instagram und wünschte ihren Fans eine «Happy Pride».

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