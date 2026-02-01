Michael Jackson trifft im Santa Barbara County Courthouse zu seinem Prozess wegen Kindesmissbrauchs ein (2005). Aaron Lambert/The Santa Maria Times Pool via AP/dpa

Neue Tonaufnahmen zeigen Michael Jackson so offen wie nie über seine Nähe zu Kindern. Die Aussagen erscheinen in einer neuen TV-Doku über den Missbrauchsprozess von 2005, in dem ihn ein Gericht freisprach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bisher unveröffentlichte Tonaufnahmen zeigen Michael Jackson, wie er über seine Nähe zu Kindern spricht und sagt, dies habe ihm «manchmal Probleme» bereitet.

Die Aufnahmen sind Teil der neuen Channel-4-Doku The Trial über seinen Missbrauchsprozess von 2005, in dem ihn ein Gericht in allen Punkten freisprach.

Die «New York Post» zitiert zudem eine besonders heikle Aussage, wonach Jackson ohne Kontakt zu Kindern nicht weiterleben wolle. Mehr anzeigen

Bisher unveröffentlichte Tonaufnahmen von Michael Jackson geben Einblick in seine Gedanken über Kinder. Darin sagt der 2009 verstorbene Popstar, Kinder hätten sich in seine Persönlichkeit verliebt und hätten ihn berühren und umarmen wollen. «Manchmal brachte mich das in Schwierigkeiten», sagt Jackson in den Aufnahmen.

Die Aufnahmen erscheinen in der vierteiligen Serie The Trial der britischen Produktionsfirma Wonderhood Studios, die diese Woche auf dem britischen Sender Channel 4 startet. Der Fernsehsender ist unter anderem via blue TV empfangbar.

Die Serie rollt den Strafprozess von 2005 neu auf, in dem Jackson sich wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht verantworten musste. Eine Jury sprach ihn damals in allen Punkten frei.

Michael Jackson starb an einer Vergiftung

In einem Trailer zur Serie sagt Jackson mit leiser Stimme: «Kinder wollen mich einfach berühren und umarmen.» In einer weiteren Passage erklärt er, Kinder würden sich in ihn verlieben, was ihm Probleme bereitet habe. Eine interviewte Person sagt im Trailer, einige Aussagen auf den Bändern hätten «keinen Präzedenzfall».

Besonders heikel wirkt eine weitere Aussage, über die die «New York Post» berichtet. Demnach sagt Jackson auf einer der Aufnahmen, er würde sich das Leben nehmen, wenn er nie wieder ein Kind sehen dürfte.

Wonderhood Studios erklären auf ihrer Website, die Serie wolle über den damaligen «Medienzirkus» hinausgehen und Fragen zu Ruhm, Hautfarbe und dem US-Justizsystem stellen. Jackson hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und 2005 von einer Verschwörung gesprochen.

Michael Jackson starb vier Jahre später an einer Propofol-Vergiftung. Sein Leibarzt Conrad Murray wurde später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.