  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Quantenphysik zum Anfassen Physik-Nobelpreis geht an drei US-Forscher

dpa

7.10.2025 - 11:57

Physik-Nobelpreis für drei Quantenphysiker - Gallery
Physik-Nobelpreis für drei Quantenphysiker - Gallery. Die Rückseite der Nobel-Medaille für Physik stellt die Natur in Form einer Göttin dar, die aus den Wolken auftaucht und ein Füllhorn hält. Der Schleier, der ihr Gesicht bedeckt, wird vom Genie der Wissenschaft hochgehalten. (Archivbild)

Die Rückseite der Nobel-Medaille für Physik stellt die Natur in Form einer Göttin dar, die aus den Wolken auftaucht und ein Füllhorn hält. Der Schleier, der ihr Gesicht bedeckt, wird vom Genie der Wissenschaft hochgehalten. (Archivbild)

Bild: dpa

Physik-Nobelpreis für drei Quantenphysiker - Gallery. Die Vorderseite der Nobel-Medaille für Physik zeigt Alfred Nobel. (Archivbild)

Die Vorderseite der Nobel-Medaille für Physik zeigt Alfred Nobel. (Archivbild)

Bild: dpa

Physik-Nobelpreis für drei Quantenphysiker - Gallery
Physik-Nobelpreis für drei Quantenphysiker - Gallery. Die Rückseite der Nobel-Medaille für Physik stellt die Natur in Form einer Göttin dar, die aus den Wolken auftaucht und ein Füllhorn hält. Der Schleier, der ihr Gesicht bedeckt, wird vom Genie der Wissenschaft hochgehalten. (Archivbild)

Die Rückseite der Nobel-Medaille für Physik stellt die Natur in Form einer Göttin dar, die aus den Wolken auftaucht und ein Füllhorn hält. Der Schleier, der ihr Gesicht bedeckt, wird vom Genie der Wissenschaft hochgehalten. (Archivbild)

Bild: dpa

Physik-Nobelpreis für drei Quantenphysiker - Gallery. Die Vorderseite der Nobel-Medaille für Physik zeigt Alfred Nobel. (Archivbild)

Die Vorderseite der Nobel-Medaille für Physik zeigt Alfred Nobel. (Archivbild)

Bild: dpa

Drei Quantenpioniere aus den USA erhalten in diesem Jahr den Physik-Nobelpreis – für Experimente, die die Gesetze der Quantenwelt eindrucksvoll sichtbar machen.

DPA

07.10.2025, 11:57

07.10.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Physik-Nobelpreis 2025 geht an John Clarke, Michel Devoret und John Martinis für Experimente, die Quantenphänomene in elektrischen Schaltkreisen sichtbar machten.
  • Ihre Arbeiten zeigen quantenmechanisches Tunneln und quantisierte Energieniveaus in einem makroskopischen System.
  • Die Auszeichnung ist mit rund einer Million Euro dotiert und wird am 10. Dezember überreicht.
Mehr anzeigen

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die in den USA forschenden Quantenphysiker John Clarke, Michel Devoret und John Martinis. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Die Experimente der Preisträger zeigten Quantenphysik in Aktion.

Eine zentrale Frage der Physik sei die maximale Grösse eines Systems, das quantenmechanische Effekte demonstrieren kann, hiess es zur Begründung. Die Preisträger führten demnach Experimente mit einem elektrischen Schaltkreis durch. Damit demonstrierten sie sowohl quantenmechanisches Tunneln als auch quantisierte Energieniveaus in einem System, das gross genug war, um in der Hand gehalten zu werden.

Preisgeld von rund einer Million Euro

Die bedeutendste Auszeichnung für Physiker ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert.

Seit der ersten Preisvergabe im Jahr 1901 sind bislang 226 unterschiedliche Physik-Nobelpreisträger gekürt worden, darunter nur fünf Frauen. Ein Wissenschaftler, der US-Amerikaner John Bardeen, erhielt ihn zweimal.

Am Montag waren die Nobelpreisträger für Medizin verkündet worden. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Immunforscher Shimon Sakaguchi (Japan), Mary Brunkow und Fred Ramsdell (beide USA). Ihre Erkenntnisse lieferten dem Nobelkomitee zufolge die Basis für die Entwicklung möglicher neuer Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten.

Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen

Im vergangenen Jahr erhielten der US-Amerikaner John Hopfield und der kanadische Forscher Geoffrey Hinton den Nobelpreis für Physik. Sie hatten grundlegende Entdeckungen und Erfindungen gemacht, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen.

Am Mittwoch wird verkündet, wer den diesjährigen Chemie-Nobelpreis erhält. Am Donnerstag und Freitag folgen die Bekanntgaben für den Literatur- und den Friedens-Nobelpreis. Der Reigen endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäss am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Bereits am 1. Oktober waren in Stockholm die diesjährigen Träger des Right Livelihood Awards bekanntgegeben worden, der gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bezeichnet wird.

Meistgelesen

Russland läutet «Phase 0» ein – was der Kreml dahinter versteckt
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
19-jähriger Schwede soll von Zürich aus Mord geplant haben
Tochter von Schrauben-Milliardär Würth stirbt überraschend
NHL-Testspiel artet komplett aus – mittendrin ein Schweizer

Videos aus dem Ressort

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»

Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen für dich bereithalten.

19.09.2025

Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Gute News für Fans von Lucio Corsi: Der italienische ESC-Sänger kommt für zwei Konzerte in die Schweiz. Im Interview mit blue News spricht er über die Angst, im Ausland zu performen und seine Lieblings-Duettpartner.

18.08.2025

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»

Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Geburtstag. Von «Blue Bayou» bis «Verstehen Sie Spass?»: Paola Felix wird 75

GeburtstagVon «Blue Bayou» bis «Verstehen Sie Spass?»: Paola Felix wird 75

Adel. Prinz William von Familienstress manchmal überfordert

AdelPrinz William von Familienstress manchmal überfordert

Volksmusik. «Ich bin Schlager» hält Beatrice Egli zu ihrem neuen Album fest

Volksmusik«Ich bin Schlager» hält Beatrice Egli zu ihrem neuen Album fest