«Cosby Show»-Star Malcolm-Jamal Warner ist tot. Der 54-jährige US-Schauspieler wurde beim Schwimmen von einer Strömung erfasst und aufs offene Meer hinausgezogen.

Der durch seine Rolle als jugendlicher Theo Huxtable in der «Bill Cosby Show» bekannt gewordene US-Schauspieler Malcolm-Jamal Warner ist beim Schwimmen tödlich verunglückt. Der 54-Jährige sei am Sonntag in Costa Rica von einer Strömung erfasst und aufs Meer hinausgezogen worden, teilten die örtlichen Behörden am Montag mit. Nachdem es zunächst geheissen hatte, Warner sei gerettet worden, teilte das Rote Kreuz später mit, der Schauspieler habe keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Vertreter Warners wollten sich zunächst nicht äussern.

197 Episoden «Bill Cosby Show»

Warner hatte sich in seiner Rolle als Teenager Theo Huxtable in die Herzen von Millionen Fernsehzuschauern gespielt, unter anderem, als er sich mit seinem von Bill Cosby verkörperten Vater Cliff um Geld und ein Ohrpiercing stritt, das er vor seinem Vater zu verstecken suchte. Warner spielte die Rolle von 1984 bis 1992 acht Staffeln lang in allen 197 Episoden und wurde 1986 als Nebendarsteller in einer Komödie für einen Emmy nominiert.

Später trat Warner in der Sitcom «Malcolm & Eddie» auf, in der er von 1996 bis 2000 gemeinsam mit dem Komiker Eddie Griffin die Hauptrolle spielte. In den 2010er Jahren mimte er in der Serie «Read Between The Lines» zwei Staffeln zusammen mit Tracee Ellis Ross ein Paar in einem chaotischen Familienhaushalt. Ausserdem hatte er eine Rolle als O.J. Simpsons Freund Al Cowlings in «American Crime Story» und war Stammgast in der Fox-Serie «The Resident».

Zu seinen Filmrollen gehört die Liebeskomödie «Ein Schatz zum Verlieben» von 2008 mit Matthew McConaughey und Kate Hudson. Als Texter und Musiker wurde Warner mit einem Grammy für die beste traditionelle R&B-Performance ausgezeichnet.

Warner war verheiratet und hat eine Tochter, deren Namen er jedoch ebenso wenig öffentlich bekannt geben wollte wie den seiner Frau.