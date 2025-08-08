  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fünf Fakten zu Jackie Chan Vom mausarmen Problemkind
zur Hollywood-Ikone

Von Roman Müller

8.8.2025

Mausarmes Problemkind und Trickfilmheld - fünf verblüffende Fakten über Jackie Chan

Mausarmes Problemkind und Trickfilmheld - fünf verblüffende Fakten über Jackie Chan

Jackie Chan ist eine lebende Legende. Mit seinen verrückten Kung Fu Moves und waghalsigen Stunts setzte er in Hollywood neue Massstäbe. Wir haben fünf überraschende Fakten über ihn zusammengetragen.

29.07.2025

Wenn sich in Locarno vom 6. bis 16. August wieder Cineasten und Prominenz aus der Filmbranche die Klinke in die Hand geben, sticht einer ganz besonders heraus: Actionheld Jackie Chan, der mit einem Leoparden für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Ein Coup der Festival-Leitung.

Von Roman Müller

08.08.2025, 18:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jackie Chan gehört zu den grössten Actionstars, die Hollywood je hervorgebracht hat.
  • Nach einer bereits sehr erfolgreichen Karriere in Asien schaffte er Mitte Neunziger den Durchbruch in Hollywood.
  • Chan wurde in dieser Zeit zu einem Top-Verdiener der Branche und setzt einen Grossteil seines Verdienstes für soziale Zwecke ein.
  • Im Video oben erfährst du mehr über den heute 71-Jährigen, der aus armen Verhältnissen stammt.
Mehr anzeigen

«Rush Hour», «Shanghai Noon» oder «The Karate Kid» – Wenn es um Action kombiniert mit asiatischer Kampfkunst geht, kommt man an Jackie Chan nicht vorbei. Noch heute ist der gebürtige Hongkonger einer der beliebtesten Actionstars weltweit, der Omas und Enkel gleichermassen begeistert.

Seit den Sechziger-Jahren dreht Jackie Chan Filme. In beinahe 100 Filmen, in der Hälfte davon als Hauptdarsteller, setzt er im Hongkong-Kino neue Massstäbe und sahnt damit massig Preise ab.

In ganz Asien ist er bereits ein grosser Star, als er 30 Jahre später mit «Rumble in the Bronx» auch in Hollywood den Durchbruch schafft.

Leute. Das erwartet das Publikum am 78. Locarno Film Festival

LeuteDas erwartet das Publikum am 78. Locarno Film Festival

Mit seinen originellen und waghalsigen Stunts, einem genauso talentierten wie professionellen Team von spektakulären Action-Schauspielern und viel Schalk im Nacken erobert er auch Hollywood im Sturm und wird rasch zu einem der Top-Verdiener im Action-Genre.

Mittlerweile ist der nimmermüde Fighter 71 Jahre alt und tritt in Sachen Filme ein wenig kürzer. Doch seine Wurzeln hat er nie vergessen. Der in armen Verhältnissen aufgewachsene Chan engagiert sich seit Jahren für Bildung in seiner Heimat. Mithilfe seiner eigens gegründeten Stiftung unterstützt er Kinder und Jugendliche, baut Schulen oder vergibt Stipendien. 

Diese und weitere Fakten zementieren Jackie Chans Ruf als einer der einflussreichsten und grössten Action-Stars der Filmgeschichte.

Völlig zurecht wird er 2016 auch von der Academy mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dass nun das Locarno Film Festival mit der Verleihung des «Pardo alla carriera» ehrt, darf als Coup bezeichnet werden – denn neben dem Ehrenoscar ist, ausser in Asien, bisher kein grösseres Filmfestival nachgezogen.

Im Video erfährst du mehr über Jackie Chans Herkunft, seine Popularität und sein soziales Engagement. Fünf Fakten, die nur wenige über ihn wissen.

Video aus dem Ressort

«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle – wie Batman»

«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle – wie Batman»

Marvels erste Familie bekommt endlich den Film, den sie verdient! Vanessa Kirby und Pedro Pascal verleihen der fantastischen Heldentruppe im Retro-Look viel Herz und Zugänglichkeit. blue News traf Regisseur Matt Shakman zum Interview.

21.07.2025

Meist gelesen

Armasuisse schliesst legendäres Hotel – Stammkundschaft und Direktor nicht einverstanden
Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS
Bloomberg: Trump und Putin wollen Frontverlauf einfrieren – der Donbass und die Krim wären für die Ukraine verloren

Videos zum Thema Film

Comeback mit Pamela Anderson. «Die nackte Kanone» 2025 – Ein Quäntchen woker, aber immer noch herrlich verblödet

Comeback mit Pamela Anderson«Die nackte Kanone» 2025 – Ein Quäntchen woker, aber immer noch herrlich verblödet

Regisseur von «The Fantastic Four: First Steps». «Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle»

Regisseur von «The Fantastic Four: First Steps»«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle»

«Superman» jetzt im Kino. Ist dieser Superheld ein Weichei?

«Superman» jetzt im KinoIst dieser Superheld ein Weichei?

Mehr aus dem Ressort

Willem Dafoe am Locarno Film Festival. «Gib mir noch fünf Jahre und ich begeistere dich mit meinem Italienisch»

Willem Dafoe am Locarno Film Festival«Gib mir noch fünf Jahre und ich begeistere dich mit meinem Italienisch»

Paranormale Vorkommnisse. Queen half bei Geister-Austreibung auf königlichem Anwesen

Paranormale VorkommnisseQueen half bei Geister-Austreibung auf königlichem Anwesen

«Es ist schon traurig». Nina Burri beendet Karriere als Schlangenfrau

«Es ist schon traurig»Nina Burri beendet Karriere als Schlangenfrau