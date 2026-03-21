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Swiss Music Awards 2026 «Wann hast du zuletzt deine Unterhose gewechselt?»

Nicole Agostini

21.3.2026

Swiss Music Awards 2026: «Wann hast du zuletzt deine Unterhose gewechselt?»

Swiss Music Awards 2026: «Wann hast du zuletzt deine Unterhose gewechselt?»

Was ist die dümmste Frage, die dir jemals gestellt worden ist? Diese Frage stellt blue News den Stars an den Swiss Music Awards und stösst auf witzige und auch ernstere Antworten.

20.03.2026

Was ist die dümmste Frage, die dir jemals gestellt worden ist? Diese Frage stellt blue News den Stars an den Swiss Music Awards und erhält witzige, aber auch ernstere Antworten.

Nicole Agostini

21.03.2026, 18:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Swiss Music Award fand am 19. März 2026 in Zürich statt.
  • Die Luzerner Rockpopband Hecht räumte beim Award vier Betonklötze ab.
  • Zoë Më erhielt die Auszeichnung als «Best Breaking Act».
  • Der Durchbruch gelang ihr mit dem poetischen Auftritt am ESC. Der beste nationale Soloact ist Trauffer.
Mehr anzeigen

Was ist die dümmste Frage, die ein*e Journalist*in einem Star stellen kann? Wie laut bist du? Oder: Wie ist es als Frau, Teil der Rapszene zu sein? blue News war bei der 19. Ausgabe der Swiss Music Awards in Zürich am 19. März 2026 dabei und wollte genau das herausfinden.

Die Antworten der Stars auf dem Red Carpet sind ehrlich.

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