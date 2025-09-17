«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück

Samuel Koch ist nach seinem Unfall bei «Wetten, dass..?» querschnittsgelähmt. Bild: Uwe Anspach/dpa

War das tragische Unglück von Samuel Koch vor knapp 15 Jahren in der ZDF-Sendung «Wetten, dass..?» ein Arbeitsunfall? Darüber verhandelt jetzt das deutsche Bundessozialgericht in Kassel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor knapp 15 Jahren erlitt «Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch bei einem verunglückten Stunt in der ZDF-Show eine Querschnittslähmung.

2020 beantragte Samuel Koch, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen, doch erste Instanzen lehnten ab.

Jetzt befasst sich das deutsche Bundessozialgericht in Kassel Ende September mit dem Fall.

Knapp 15 Jahre ist es her, als sich Samuel Koch in der TV-Show «Wetten, dass..?» bei einem verunglückten Stunt eine Querschnittslähmung zuzog. Jetzt kommt die Frage auf, ob der Autor und Schauspieler als Kandidat der ZDF-Sendung unfallversichert war. Damit befasst sich Ende September das deutsche Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Samuel Koch hatte bereits 2020 beantragt, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Dabei hatte er allerdings bei der Berufsgenossenschaft sowie am Sozialgericht Mannheim und beim Landessozialgericht Baden-Württemberg keinen Erfolg.

Die Begründung: Der Versicherungsschutz als Beschäftigter oder «Wie-Beschäftigter» scheide aus. Koch habe als sein eigener Regisseur agiert, da er sein Team selbst zusammengestellt und den Wettbeitrag organisiert habe.

Gericht entscheidet Ende September

Auch ein Versicherungsschutz im Ehrenamt wurde ausgeschlossen. Denn obwohl Koch für eine Anstalt des öffentlichen Rechts tätig war, sei sein Auftritt durch sein eigenwirtschaftliches Interesse motiviert gewesen, sein Können zu präsentieren und bekannt zu werden, so die Argumentation der Vorinstanzen.

Dagegen legte der Wettkandidat Revision ein. Der 2. Senat des BSG will den Fall am 24. September verhandeln.

Samuel Koch hatte am 4. Dezember 2010 in der ZDF-Show «Wetten, dass..?» mit Thomas Gottschalk gewettet, mit Sprungstiefeln im Vorwärtssalto nacheinander fünf ihm entgegen fahrende Pkw zunehmender Größe überwinden zu können. Darüber schloss er laut dem BSG mit dem Sender einen Mitwirkendenvertrag ohne Bezahlung.