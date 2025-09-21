  1. Privatkunden
«Im Alter wird man leider vernünftig» Pepe Lienhard hat mit fast 80 angefangen, Schritte zu zählen

Noemi Hüsser

21.9.2025

Pepe Lienhard start nächsten Mai eine grosse Jubiläumstournee zu seinem 80. Geburtstag.
Pepe Lienhard start nächsten Mai eine grosse Jubiläumstournee zu seinem 80. Geburtstag.
Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Pepe Lienhard wird im Mai 80 – und denkt noch lange nicht ans Aufhören: Mit täglichen Spaziergängen hält sich der Bandleader fit für volle Konzertpläne,

Keystone-SDA

21.09.2025, 22:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pepe Lienhard achtet mit 79 Jahren stärker auf seine Gesundheit und zählt seit Kurzem seine Schritte.
  • Tägliche Spaziergänge, oft sogar spät in der Nacht, gehören für ihn fest zum Alltag.
  • Neben der Tour plant Lienhard Auftritte im KKL Luzern, eine Rhein-Schifffahrt und im Mai eine grosse Jubiläumstournee zu seinem 80. Geburtstag.
Mehr anzeigen

Der Bandleader Pepe Lienhard hat vor einer Woche angefangen, seine Schritte zu zählen. «Im Alter wird man leider vernünftig», sagte der 79-Jährige der «Glückspost» und dem «Blick».

Genügend Bewegung sei wichtig für die Gesundheit, aber auch, damit er im Januar wieder fit genug sei für die dritte Runde der «Da Capo Udo Jürgens»-Tour. Dank der Show sei er definitiv wieder besser zu Fuss als noch vor einem Jahr, sagte Lienhard. Zu Hause in Frauenfeld sei ein Spaziergang immer der Abschluss des Tages, «egal um welche Zeit. Manchmal auch morgens um halb eins».

Lienhard hat auch sonst noch einiges vor in nächster Zeit: Im Herbst steht er im KKL Luzern und danach bei einer Schifffahrt auf dem Rhein auf der Bühne. Und im Mai starte er eine grosse Jubiläumstournee zu seinem 80. Geburtstag. «Es wird eine musikalische Reise durch mein Leben», mit Big Band, Streichern und Sängerinnen und Sängern, sagte Lienhard.

