Der deutsche Rocksänger Peter Maffay plant 2024 zum letzten Mal auf grosse Tournee zu gehen. Der Grund für den Abschied: Der 74-Jährige will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Start der Tour ist am 21. Juni in Rostock. Geplant sind aktuell zehn Konzerte, die alle in Deutschland stattfinden sollen.