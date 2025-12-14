Wie geht man mit dem Älterwerden um?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Tatort» im Check Wie geht man mit dem Älterwerden um?

Gianluca Reucher

14.12.2025

«Tatort: Der Elektriker»
«Tatort: Der Elektriker». Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) lassen sich im «Tatort: Der Elektriker» vom leitende Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) die angespannte Situation im Altersheim erklären.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) lassen sich im «Tatort: Der Elektriker» vom leitende Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) die angespannte Situation im Altersheim erklären.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Die Wiener Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im «Tatort: Der Elektriker» im Altersheim.

Die Wiener Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im «Tatort: Der Elektriker» im Altersheim.

Bild: ORF/Dean Michael Buscher

«Tatort: Der Elektriker». Die verschmitzten Seniorenheim-Bewohner Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider) versorgen die Ermittler mit Hinweisen.

Die verschmitzten Seniorenheim-Bewohner Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider) versorgen die Ermittler mit Hinweisen.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, Mitte) glauben, dass der ehemalige Oberkellner und heutige Heimbewohner Fritz (Johannes Silberschneider) eine gute Quelle für Informationen sein könnte.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, Mitte) glauben, dass der ehemalige Oberkellner und heutige Heimbewohner Fritz (Johannes Silberschneider) eine gute Quelle für Informationen sein könnte.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Meret Schande (Christina Scherrer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bauen sich den Tatort Altersheim als Modell nach, um zu ergründen, was in den hektischen Minuten des Rauchalarms passiert sein könnte.

Meret Schande (Christina Scherrer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bauen sich den Tatort Altersheim als Modell nach, um zu ergründen, was in den hektischen Minuten des Rauchalarms passiert sein könnte.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Die Tochter des Toten, Linda Filipovic (Gabriela García-Vargas), wird kritisch von Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) auf Motiv und Alibi geprüft.

Die Tochter des Toten, Linda Filipovic (Gabriela García-Vargas), wird kritisch von Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) auf Motiv und Alibi geprüft.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Bibi Fellner (Adele Neuhauser) spricht mit der Tochter des Toten im Altersheim, die sich verdächtig verhält.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) spricht mit der Tochter des Toten im Altersheim, die sich verdächtig verhält.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Überraschende Ermittlungsergebnisse. Was hatte Ramona (Claudia Kottal) mit dem Toten zu tun?

Überraschende Ermittlungsergebnisse. Was hatte Ramona (Claudia Kottal) mit dem Toten zu tun?

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelt im Altersheim. Dabei macht man sich den ein oder anderen Gedanken zur eigenen Vergänglichkeit.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelt im Altersheim. Dabei macht man sich den ein oder anderen Gedanken zur eigenen Vergänglichkeit.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker»
«Tatort: Der Elektriker». Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) lassen sich im «Tatort: Der Elektriker» vom leitende Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) die angespannte Situation im Altersheim erklären.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) lassen sich im «Tatort: Der Elektriker» vom leitende Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) die angespannte Situation im Altersheim erklären.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Die Wiener Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im «Tatort: Der Elektriker» im Altersheim.

Die Wiener Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im «Tatort: Der Elektriker» im Altersheim.

Bild: ORF/Dean Michael Buscher

«Tatort: Der Elektriker». Die verschmitzten Seniorenheim-Bewohner Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider) versorgen die Ermittler mit Hinweisen.

Die verschmitzten Seniorenheim-Bewohner Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider) versorgen die Ermittler mit Hinweisen.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, Mitte) glauben, dass der ehemalige Oberkellner und heutige Heimbewohner Fritz (Johannes Silberschneider) eine gute Quelle für Informationen sein könnte.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, Mitte) glauben, dass der ehemalige Oberkellner und heutige Heimbewohner Fritz (Johannes Silberschneider) eine gute Quelle für Informationen sein könnte.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Meret Schande (Christina Scherrer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bauen sich den Tatort Altersheim als Modell nach, um zu ergründen, was in den hektischen Minuten des Rauchalarms passiert sein könnte.

Meret Schande (Christina Scherrer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bauen sich den Tatort Altersheim als Modell nach, um zu ergründen, was in den hektischen Minuten des Rauchalarms passiert sein könnte.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Die Tochter des Toten, Linda Filipovic (Gabriela García-Vargas), wird kritisch von Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) auf Motiv und Alibi geprüft.

Die Tochter des Toten, Linda Filipovic (Gabriela García-Vargas), wird kritisch von Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) auf Motiv und Alibi geprüft.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Bibi Fellner (Adele Neuhauser) spricht mit der Tochter des Toten im Altersheim, die sich verdächtig verhält.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) spricht mit der Tochter des Toten im Altersheim, die sich verdächtig verhält.

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Überraschende Ermittlungsergebnisse. Was hatte Ramona (Claudia Kottal) mit dem Toten zu tun?

Überraschende Ermittlungsergebnisse. Was hatte Ramona (Claudia Kottal) mit dem Toten zu tun?

Bild: ORF/Petro Domenigg

«Tatort: Der Elektriker». Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelt im Altersheim. Dabei macht man sich den ein oder anderen Gedanken zur eigenen Vergänglichkeit.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelt im Altersheim. Dabei macht man sich den ein oder anderen Gedanken zur eigenen Vergänglichkeit.

Bild: ORF/Petro Domenigg

Die Wiener Ermittler Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) verabschieden sich Ende 2026 vom Publikum. Ihr drittletzter Fall, «Tatort: Der Elektriker», gab nun schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie sich die Mittsechziger-Freunde im Alter und Ruhestand sehen.

Teleschau

14.12.2025, 21:45

14.12.2025, 21:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nur noch zweimal werden Harald Krassnitzer als Moritz Eisner und Adele Neuhauser als Bibi Fellner im Wiener «Tatort» ermitteln, ehe sie sich Ende 2026 in den Ruhestand verabschieden.
  • Da passt es ganz gut, dass sich auch der «Tatort: Der Elektriker» mit dem Älterwerden beschäftigt. Ein grimmiger Altersheimbewohner liegt nach einem Stromausfall am Badetag tot in der Wanne.
  • War es ein tragischer Unfall oder Mord? Um das herauszufinden, kämpfen sich Moritz Eisner und Bibi Fellner durch die Senioren und Seniorinnen im Pflegeheim.
Mehr anzeigen

Die Alten gehen beim «Tatort»: Axel Milberg hörte 2025 als Kommissar Klaus Borowski in Kiel auf. Auch Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl beenden 2026 nach 35 Jahren mit dem Doppel-Fall 99 und 100 ihre Einsätze als Ivo Batic und Franz Leitmayr in München. In Wien ermitteln Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ebenfalls nur noch bis Ende 2026.

Zweimal wird man die lässig über das Leben philosophierenden Freunde noch sehen – dann ist Schluss. Passend dazu kombiniert das Kammerspiel «Tatort: Der Elektriker» schon mal ein Krimirätsel im Altersheim mit einer Studie über das Älterwerden. Was haben die Kultschauspieler Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (66) dazu zu sagen?

Worum ging es?

Altersheimbewohner Danijel Filipovic (Roman Frankl), der ehemalige Haustechniker, schimpfte gegen alles, was ihm begegnete. Selbst Tochter Linda (Gabriela García-Vargas) konnte ihren Vater nicht besonders gut leiden. Sie kam deshalb extra stets am Badetag zu Besuch – um die Zeit mit dem Griesgram zu minimieren.

Ein solcher Badetag verlief dann tragisch: Als der Pfleger den Patienten freischwebend im Hebelift über der Wanne für den Badegang vorbereitete, fiel nach einem Rauchalarm der Strom im Haus aus.

«Tatort» im Check. So lief der Abschied der Münsteraner Staatsanwältin Klemm

«Tatort» im CheckSo lief der Abschied der Münsteraner Staatsanwältin Klemm

Hektisch liefen Menschen durch Gänge, jeder von ihnen reagierte in irgendeiner Weise auf den Notfall. Als sich alles wieder beruhigt hatte, lag Filipovic tot in der Badewanne. Wer hatte den Hebelift bewegt? Oder war es gar ein Unfall? Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelten im Pflegeheim.

Worum ging es wirklich?

Würde ein deutscher «Tatort» im Pflegeheim spielen, sähe man wahrscheinlich ein Sozialdrama rund um Pflegenotstand und Alterseinsamkeit. Nicht so, wenn ein solcher Stoff aus Österreich kommt. Das Drehbuch von Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg kombinieren einen klassischen Agatha-Christie-Rätselstoff, der auch ein bisschen an das Brettspiel Cluedo erinnert, mit verschmitzten Porträts älterer Menschen in einem Heim (ja, auch Pflegenotstand kommt vor).

«Ich frage mich, warum ich überhaupt noch da bin». 750'000 Senioren sterben in Frankreich gerade den sozialen Tod

«Ich frage mich, warum ich überhaupt noch da bin»750'000 Senioren sterben in Frankreich gerade den sozialen Tod

Hinzu kommt das Spoiler-Thema des Krimi-Finales, dass auch Kriegsverbrecher irgendwann mal pflegebedürftig werden und eventuell auf ihre Gepeinigten treffen. Nach dem Motto: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Jedes der drei Themen wäre an sich ein eigener Film. Dass Bibis und Moritz' drittletzter Fall, der übrigens in einem Wiener Blindenheim kurz vor dessen Eröffnung gedreht wurde, all diese Themen harmonisch zusammenfügt, macht diesen leisen «Tatort» zu einem gelungenen.

Was sagen die Schauspieler über das Älterwerden?

Moritz und Bibi sind selbst nicht mehr die Jüngsten. Manche der Heimbewohner, unter denen sie ermitteln, sind kaum zehn Jahre älter als die beiden. Moritz trifft im Heim auf Jugendliebe Sandra (Martina Spitzer) die schwer krank im Rollstuhl sitzt. Anfangs will er den Kontakt zu ihr oberflächlich halten – doch da interveniert Bibi.

Schauspielerin Adele Neuhauser sagt: «Ich glaube, dahinter steckt das männliche Prinzip von Kraft und Stärke, der Glaube, den Körper auf ewig beherrschen zu können. Frauen sind da mehr dem Verfall ausgeliefert. Die Veränderungen werden schneller sichtbar.»

Schweizer «Tatort» im Check. Können Herzschrittmacher wirklich gehackt werden?

Schweizer «Tatort» im CheckKönnen Herzschrittmacher wirklich gehackt werden?

Auch Harald Krassnitzer hat der Film nachdenklich gemacht: «Wir folgen einem Gesellschaftsmodell, wonach wir im Alter darauf hoffen dürfen, die Früchte eines arbeitsreichen Lebens zu ernten. Aber was passiert, wenn man als Pflegefall in ein Heim kommt? Dann stellt man plötzlich fest, dass die Früchte nur dazu da sind, um zu überleben, nicht mehr, um zu geniessen.»

Krassnitzer, der mit seiner Frau Ann-Kathrin Kramer 2024 das Fernsehspiel «Aus dem Leben» über häusliche Pflege eines Partners drehte, plädiert für eine Pflege daheim – wenn es den Angehörigen möglich ist. Darüber hinaus würde Krassnitzer die Idee eines «sozialen Jahres» für Rentner gutheissen: «Wenn wir die Alten nicht weiter in die Gesellschaft mit einbinden und ihnen eine Aufgabe geben, das zeigen etliche Studien, dann bauen sie deutlich früher ab.»

Warum hören Krassnitzer und Neuhauser auf?

Kommissar Eisner debütierte 1999 im «Tatort: Nie wieder Oper» und ging danach lange mit wechselnden Kolleginnen und Kollegen auf Täterfang. Bibi Fellner stiess 2011 im «Tatort: Vergeltung» dazu und wich Moritz Eisner nicht mehr von der Seite. Ihren gemeinsamen Abschied verkündete der ORF am 14. April 2025 über Social Media.

«Tatort» im Check. Gibt es die Licht-Sekte aus Frankfurt wirklich?

«Tatort» im CheckGibt es die Licht-Sekte aus Frankfurt wirklich?

In einer dem Post folgenden Pressemitteilung sagt Harald Krassnitzer: «Es war ein sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz! Jetzt ist es der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr! Und es ist ein sehr gutes Gefühl, das alles noch selbstbestimmt entscheiden zu können. Also loslassen und aufbrechen in den nächsten Lebenszyklus.»

Auch Kollegin Neuhauser äussert sich ähnlich: «Es war eine symbiotische und zutiefst freundschaftliche Zusammenarbeit mit Harry und ich möchte keine Sekunde davon missen. Aber wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer!»

Wie geht es beim Wiener «Tatort» weiter?

Zwei «Tatort»-Folgen mit Moritz und Bibi laufen noch 2026. Sie tragen die Titel «Gegen die Zeit» und «Dann sind wir Helden». Mittlerweile wurde bekannt, wer den Kult-Ermittlern nachfolgt: Ab 2027 übernehmen Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) den Job. Sie schlüpfen in die Rollen Charlotte «Charlie» Hahn und Alex Maleky, die als Halbgeschwister zusammenarbeiten. Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2026.

Tatort
Tatort

So 14.12. 20:05 - 21:45 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2025 ∙ 100 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Mehr Videos aus dem Ressort

Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Neun Jahre nach Zoomania meldet sich der Animationsknüller mit einer Fortsetzung zurück. Das Tempo ist hoch, die Emotionen gehen tief und die Witze sind zahlreich.

26.11.2025

Mehr zu dem Thema

Mehrere Tausend Euro bezahlt. Lotto-Chico ersteigert «Tatort»-Rolle

Mehrere Tausend Euro bezahltLotto-Chico ersteigert «Tatort»-Rolle

«Fast gestorben». «Tatort»-Star erzählt von Horrormoment

«Fast gestorben»«Tatort»-Star erzählt von Horrormoment

Zürcher «Tatort» feiert Jubiläum. Kommissarin Grandjean über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Zürcher «Tatort» feiert JubiläumKommissarin Grandjean über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Meistgelesen

Polizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen
Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Britische Star-Autorin hinterlässt fünf Kindern ein Millionen-Erbe
Wie geht man mit dem Älterwerden um?