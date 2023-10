Phyllis Coates und George Reeves in «Superman and the Mole Men» aus dem Jahr 1951. imago images/Ronald Grant

Phyllis Coates ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 96 Jahren in einem Seniorenheim. Laut ihrer Tochter sei sie friedlich eingeschlafen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Phyllis Coates ist tot.

Die Schauspielerin ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Sie spielte als erste Darstellerin die Reporterin Lois Lane, die grosse Liebe von Superman. Mehr anzeigen

Phyllis Coates, die erste Schauspielerin, die Supermans Lois Lane in einer TV-Serie verkörpert hat, ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren. Das berichtet der «Hollywood Reporter».

Ihre Tochter Laura Press hat den Tod ihrer Mutter mitgeteilt. Sie sei am 11. Oktober 2023 in einem Seniorenheim in Los Angeles verstorben – Press schreibt, der Tod sei «sehr friedlich» gewesen.

In «Adventures of Superman» spielte sie die Reporterin und Supermans grosse Liebe Lois Lane. 1951 verkörperte sie die Rolle an der Seite von George Reeves im Film «Superman and the Mole Men».

Mehr aus dem Ressort Entertainment