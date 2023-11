Deine Meinung ist gefragt: Ist es okay, hat ein Roboter am neuen Beatles-Song mitgewirkt?

Paul McCartney hatte bereits einen neuen Beatles-Song angekündigt. Nun ist es soweit: Am Donnerstag erscheint mit «Now And Then», die letzte Single der Fab Four. Dank KI mit Lennons Originalstimme. Wie findest du das?

01.11.2023