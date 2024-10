In der Villa von Pietro Lombardi soll es nach einem Streit zwischen ihm und seiner Verlobten zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Der Sänger dürfe sich Laura Maria Rypa nun nicht mehr nähern, wie es heisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Villa von Pietro Lombardi kam es laut «Bild.de» in der Nacht zum 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz nach einem Streit zwischen dem Sänger und seiner Verlobten.

Lombardis Anwalt betont auf Anfrage der Zeitung, dass es zu gegenseitigen Beleidigungen und Berührungen kam, jedoch keine körperliche Gewalt ausgeübt wurde.

Lombardi soll sich seiner Verlobten vorerst nicht nähern dürfen.

RTL hält derweil eine Krisensitzung bezüglich Lombardis Rolle bei «Deutschland sucht den Superstar» ab. Mehr anzeigen

Ärger im Hause Lombardi: Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll es in der Villa des Sängers zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Demnach hätten sich Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) in der Nacht zum 7. Oktober heftig gestritten.

In den Medienberichten heisst es, dass sie die Polizei gerufen habe und anschliessend zusammen mit ihrem neugeborenen Kind, Amelio Elija (6 Wochen), in der Uniklinik Köln gewesen sei.

Der Anwalt von Lombardi, Simon Bergmann (58), bestätigte auf Anfrage der «Bild» den Vorfall und auch den Polizeieinsatz, weist aber die Vorwürfe wegen Körperverletzung entschieden zurück: «Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten.»

In den nächsten Tagen dürfe sich Lombardi seiner Verlobten nicht nähern, dies habe die Polizei so angeordnet.

Krisensitzung bei RTL

Auch RTL will von der Polizei bestätigt gekommen haben, dass es in der besagten Nacht einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt unter der Adresse von Pietro gegeben haben soll.

Der Sänger sitzt in diesem Jahr zum dritten Mal am Jurypult der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar». Wie «Bild» schreibt, soll der Sender nun eine Krisensitzung einberufen haben, um zu entscheiden, wie es mit Lombardis Präsenz in der Sendung weitergehen soll.

Dass das Spital den Sänger wegen Körperverletzung angezeigt hat, wie «Bild» erfahren haben will, widerlegt RTL jedoch: «Berichte darüber, die Uniklinik habe gegen Pietro Lombardi Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, weist das Krankenhaus auf RTL-Nachfrage zurück. Seitens der Uniklinik Köln wurde keine Anzeige erstattet.»

Lombardi und Rypa: «Wir verstehen, dass ihr viele Fragen habt»

Das Paar selbst hat sich mit einem gemeinsamen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Presse versuche, den Konflikt zu verschärfen und nehme es mit einigen Aussagen nicht so genau. «Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird», heisst es in der Instagram-Story. Die beiden bitten darum, von weiteren Anfragen abzusehen.

Laura Rypa und Pietro Lombardi teilen auf Instagram ein gemeinsames Statement. Instagram/lauramaria.rpa

Erst kürzlich postete Lombardi noch ein verliebtes Foto von Rypa und sich. Dazu schrieb er laut «Bild»: «Wir sind schon ein schönes Liebespaar, oder? Ey, du bist wirklich schön, das muss man dir lassen.»

Aktuell ist es aber ruhig auf der Social-Media-Seite des Sängers. Am Sonntag, 6. Oktober, kündigte er noch seinen neuen Song an, gab seinen Fans einen kleinen Einblick. «Sage euch am Montag das Release-Datum», meinte er darunter. Bisher kam dazu aber nichts.

