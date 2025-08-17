Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben ihre Trennung bekanntgegeben. Rolf Vennenbernd/dpa

Überraschendes Liebes-Aus: Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben ihre Trennung bekanntgegeben. Via Instagram teilte die 29-Jährige die Nachricht mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt und informierten ihre Fans darüber via Instagram.

Sie gehen unterschiedliche Wege und setzen das Wohl ihrer Kinder an erste Stelle.

Das Paar war seit 2020 zusammen und hat zwei gemeinsame Söhne. Mehr anzeigen

Pietro Lombardi (33) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) haben sich getrennt. Am Sonntag machte die Influencerin das Ende der Beziehung in ihrer Instagram-Story öffentlich.

«Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben», schreibt Rypa. «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», heisst es weiter.

Im Vordergrund stehe nun vor allem das Wohl der Kinder. «Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen.»

Von dem «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner selbst gibt es bislang keinerlei Reaktion.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2020 ein Paar – mit mehreren Trennungen und Wiedervereinigungen in dieser Zeit. Sie machten ihre Beziehung im September 2020 offiziell. Ende 2022 verlobten sie sich, und Anfang 2023 wurden sie Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes. Im August 2024 kam ihr zweiter Sohn zur Welt.