  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Gehen getrennte Wege» Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt

Lea Oetiker

17.8.2025

Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben ihre Trennung bekanntgegeben.
Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben ihre Trennung bekanntgegeben.
Rolf Vennenbernd/dpa

Überraschendes Liebes-Aus: Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben ihre Trennung bekanntgegeben. Via Instagram teilte die 29-Jährige die Nachricht mit.

Lea Oetiker

17.08.2025, 14:51

17.08.2025, 15:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt und informierten ihre Fans darüber via Instagram.
  • Sie gehen unterschiedliche Wege und setzen das Wohl ihrer Kinder an erste Stelle.
  • Das Paar war seit 2020 zusammen und hat zwei gemeinsame Söhne.
Mehr anzeigen

Pietro Lombardi (33) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) haben sich getrennt. Am Sonntag machte die Influencerin das Ende der Beziehung in ihrer Instagram-Story öffentlich.

«Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben», schreibt Rypa. «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», heisst es weiter.

Am Sonntag machte die Influencerin das Ende der Beziehung in ihrer Instagram-Story öffentlich.
Am Sonntag machte die Influencerin das Ende der Beziehung in ihrer Instagram-Story öffentlich.
Screenshot Instagram

Im Vordergrund stehe nun vor allem das Wohl der Kinder. «Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen.» 

Von dem «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner selbst gibt es bislang keinerlei Reaktion. 

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2020 ein Paar – mit mehreren Trennungen und Wiedervereinigungen in dieser Zeit. Sie machten ihre Beziehung im September 2020 offiziell. Ende 2022 verlobten sie sich, und Anfang 2023 wurden sie Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes. Im August 2024 kam ihr zweiter Sohn zur Welt.

Meistgelesen

Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen
Selenskyj und Europäer bei Trump: Frieden für die Ukraine?
Giger beeindruckt weiter – Hammer-Schlussgang steht fest
Cham, sah und siegte! Lugano scheitert im Schweizer Cup am unterklassigen SC Cham
Wirst du häufiger als andere gestochen? Das ist der Grund