Nach Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa Pietro Lombardi wohnt nach Trennung in Oliver Pochers Keller

ai-scrape

23.9.2025 - 16:51

Pietro Lombardi (l.) und Oliver Pocher sind schon länger befreundet.
Pietro Lombardi (l.) und Oliver Pocher sind schon länger befreundet.
IMAGO/Panama Pictures

Nach der Trennung von Laura Maria Rypa hat Pietro Lombardi vorübergehend bei Oliver Pocher Unterschlupf gefunden. Der Musiker wohnt in einem kleinen Bereich im Keller des Comedians.

Noemi Hüsser

23.09.2025, 16:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pietro Lombardi wohnt nach der Trennung von Laura Maria Rypa vorübergehend im Keller von Oliver Pocher.
  • Auch nach früheren Trennungen hatte Lombardi schon bei Pocher gewohnt.
  • Währenddessen lebt die Ex-Verlobte Laura Maria Rypa mit Kindern und Hunden im ursprünglich gemeinsamen Haus nahe Köln.
  • Lombardi sieht die Unterkunft bei Pocher als Übergangslösung, um in Ruhe über seine Zukunft nachzudenken.
Mehr anzeigen

Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa eine neue Bleibe gefunden. Der Musiker wohnt nun im Keller von Oliver Pocher (47). Er hat dort einen eigenen Bereich mit separatem Eingang und einem etwa 25 Quadratmeter grossen Zimmer, wie er auf Instagram schreibt.

Pocher revanchierte sich mit dem Zimmerangebot, nachdem Lombardi ihn und seine Familie 2021 bei sich aufgenommen hatte. Damals hatte Lombardi sein grosses Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer eingetauscht, da das Haus von Pocher überflutet worden war. Auch nach der Trennung von Sarah Engels hatte Lombardi bereits bei Pocher gewohnt.

Pietro Lombardi äusserte sich auf Instagram zu seiner Wohnsituation.
Pietro Lombardi äusserte sich auf Instagram zu seiner Wohnsituation.
Screenshot Instagram

Pocher lebt mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) und den fünf gemeinsamen Kindern in einem Haus. Lombardi betonte, dass er die Familie zwar gut kenne, aber das private Familienleben nicht stören wolle. Für ihn sei die Unterkunft bei Pocher eine gute Übergangslösung, um in Ruhe über seine Zukunft nachzudenken.

Laura Maria Rypa (29) lebt hingegen in ihrem neuen, frisch renovierten Haus in der Nähe von Köln. Ursprünglich war das Haus als gemeinsames Familienheim geplant, doch nun bewohnt die Influencerin es allein mit den Kindern und Hunden. Der Umzug erfolgte Anfang September 2025, kurz nachdem die Trennung bekannt gegeben wurde.

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht.

18.09.2025

