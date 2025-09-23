Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa eine neue Bleibe gefunden. Der Musiker wohnt nun im Keller von Oliver Pocher (47). Er hat dort einen eigenen Bereich mit separatem Eingang und einem etwa 25 Quadratmeter grossen Zimmer, wie er auf Instagram schreibt.
Pocher revanchierte sich mit dem Zimmerangebot, nachdem Lombardi ihn und seine Familie 2021 bei sich aufgenommen hatte. Damals hatte Lombardi sein grosses Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer eingetauscht, da das Haus von Pocher überflutet worden war. Auch nach der Trennung von Sarah Engels hatte Lombardi bereits bei Pocher gewohnt.
Pocher lebt mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) und den fünf gemeinsamen Kindern in einem Haus. Lombardi betonte, dass er die Familie zwar gut kenne, aber das private Familienleben nicht stören wolle. Für ihn sei die Unterkunft bei Pocher eine gute Übergangslösung, um in Ruhe über seine Zukunft nachzudenken.
Laura Maria Rypa (29) lebt hingegen in ihrem neuen, frisch renovierten Haus in der Nähe von Köln. Ursprünglich war das Haus als gemeinsames Familienheim geplant, doch nun bewohnt die Influencerin es allein mit den Kindern und Hunden. Der Umzug erfolgte Anfang September 2025, kurz nachdem die Trennung bekannt gegeben wurde.
