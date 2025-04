Während der gestrigen Sendung wird Günther Jauch nach seinem RTL-Lohn gefragt. RTL / Stefan Gregorowius

Kandidat Paul Meyer brachte frischen Wind in die neue Folge von «Wer wird Millionär?». Er kämpfte um 32'000 Euro für seine Hochzeit und unterhielt mit witzigen Anekdoten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kandidat Paul Meyer erspielte in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» 32'000 Euro, um seine Hochzeit zu finanzieren.

Während der Sendung unterhält er das Publikum immer wieder mit humorvollen Anekdoten.

Beispielsweise fragte er bei Günther Jauch nach, ob sie kürzlich Lohnverhandlungen bei RTL hatten. Mehr anzeigen

Am Montagabend konnte man in der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» wieder Geld gewinnen. So auch Kandidat Paul Meyer. Er brauchte das Geld für seine teure Verlobung.

Bei der 8000-Euro-Frage kam er ins Schwitzen: «Nach ‹Der Vorname› und ‹Der Nachname› vollendete Sönke Wortmann seine Filmkomödien-Trilogie im vergangenen Jahr mit ...? Antwort A: Der Rufname, B: Der Kosename, C: Der Spitzname, D: Der Doppelname?»

«Heute bereiten Sie mir Sorgen», sagte Kandidat Meyer zu Moderator Jauch. Doch dann wechselte er plötzlich das Thema und fragte Jauch: «Hatten sie vor Kurzem Gehaltsverhandlungen mit RTL?»

Da kann der Moderator nur lächeln und gibt zu: «Ähm, nein. Seit 23 Jahren haben wir nicht mehr verhandelt.»

Der Kandidat fragte nach einem Inflationsausgleich, aber Jauch grinste nur still vor sich hin: «Braucht es nicht. Machen Sie sich keine Sorgen.» Damit war das Geldthema beendet.

Dank eines Telefonjokers konnte Paul Meyer dann doch noch die richtige Antwort «Der Spitzname» ermitteln.

Verlobungsring war zu teuer

In der Folge amüsierte sich das Duo Meyer/Jauch auch weiterhin köstlich. Beispielsweise präsentierte der Kandidat eine Sammlung seiner Blitzerfotos.

Dann erklärte er dem Moderator, dass er eine fünftägige Zugfahrt nach Istanbul unternahm, um darüber nachzudenken, ob er seine Verlobte wirklich heiraten möchte.

Kurz vor der Ankunft entschied er sich für das endgültige «Ja» und machte sich direkt auf den Weg zum türkischen Goldbasar, um den passenden Verlobungsring zu finden.

Zeitgleich hatte er die türkische Mutter seiner Verlobten am Telefon, die mit dem Verkäufer den Ringpreis verhandelte. Einige Diskussionen später dann die Schlappe: «Danach der Preis: teuer», erzählte Meyer. «Das ist hart», fand sogar Jauch.

Geheiratet wurde noch nicht; Meyers Verlobte sass jedoch im Publikum und versprach, sich nach der Aufzeichnung um ihren verschwitzten Verlobten zu kümmern. «Ich föhne ihn trocken», sagte sie.

Mit Meyers Gewinn von 32'000 Euro war die Ringschlappe bestimmt schnell wieder vergessen, und die baldige Hochzeitsfeier konnte sich sehen lassen.

