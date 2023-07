Während eines Konzerts in Holland unterbrach Robbie Williams seinen Auftritt nach drei Songs. Er gab an, dass seine Erkrankung an Long Covid daran schuld sei. Nun gestand der Sänger, gelogen zu haben. Philipp von Ditfurth/dpa

Popstar Robbie Williams brach sein Konzert im Juni abrupt ab. Seine Begründung dazu: Er leide an Long Covid. Nun gibt er an, gelogen zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seinen Auftritt im Juni am Pinkpop-Festival brach Robbie Williams nach nur drei Songs ab.

«Es ist Long Covid, nicht das Alter», begründete er damals.

Nun gesteht der 49-Jährige, gar kein Long Covid zu haben. Mehr anzeigen

Popstar Robbie Williams («Angels») macht gerade eine schwierige Zeit durch.

Erst kürzlich verriet er, an einer körperlichen Wahrnehmungsstörung zu leiden, in Fachjargon Dysmorphophobie genannt. Er fühle sich dabei ständig hässlich, gab er an.

Nun folgt die nächste Beichte – und auch diesmal geht es wieder um seine Gesundheit. Im Juni spielte der britische Popstar am Pinkpop-Festival in Holland. Nach nur drei Songs brach er sein Konzert ab.

«Es ist Long Covid, es ist nicht mein Alter», rief Robbie Williams seinem Publikum zu. Medienberichten zufolge habe der Brite zwar das Konzert danach weitergeführt, aber kraftlos gewirkt.

Jetzt überraschte Robbie Williams ein RTL-Team mit einem Geständnis, gar nicht an Long Covid erkrankt zu sein: «Ich habe mir das als Scherz angewöhnt», so der 49-Jährige.

Robbie Williams will nicht als alter Mann gelten

Warum gibt Robbie Williams so etwas überhaupt an? «Wenn ich auf der Bühne plötzlich müde und erschöpft bin, dann will ich nicht, dass die Zuschauer denken, dass das daran liegt, dass ich ein alter Mann bin. Also täusche ich vor, an Long Covid zu leiden», sagt er zu RTL.

Der Popstar war schon bei Take That als Witzbold bekannt, doch diesmal hat er den Vogel abgeschossen.

