Professioneller Abgang oder Flucht vor schwierigen Chefs? Nach dem Rückzug der PR-Leiterin von Archewell kochen alte Berichte über ein belastendes Arbeitsklima rund um Meghan und Harry erneut hoch.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) müssen einen weiteren Abgang verkraften: Ihre Kommunikationschefin Meredith Maines gibt ihren Posten nach rund zehn Monaten auf.

Das berichtet das US-Magazin «People». Maines werde jedoch noch bis Ende Jahr im Amt bleiben, um den Übergang zu begleiten.

Die Kommunikationsarbeit der Sussexes soll künftig gebündelt werden. Die Leitung übernimmt Liam Maguire, Kommunikationsdirektor für Grossbritannien und Europa. In den vergangenen Jahren kam es im Umfeld des Paares bereits mehrfach zu personellen Wechseln.

Ein Sprecher des Paares bestätigte den Wechsel gegenüber dem Magazin «People». Meredith Maines und ihre Agentur Method Communications hätten die Zusammenarbeit mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex beendet. «Der Herzog und die Herzogin danken ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute», heisst es in der Erklärung.

Auch Maines selbst äusserte sich zum Abschied. Nach einem Jahr «inspirierender Arbeit» mit Prinz Harry, Herzogin Meghan und der Stiftung Archewell werde sie 2026 eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Sie sei dem Paar und dem Team sehr dankbar und habe grossen Respekt vor dem positiven Einfluss, den das Paar und das Team weltweit ausüben.

Abgang ohne Zwischentöne – oder alles nur gespielt?

Ehemalige Mitarbeitende von Herzogin Meghan berichten in der Vergangenheit von einem schwierigen Arbeitsklima. Mehrere Insider behaupten, Meghan habe sich als sehr anspruchsvolle und teils unfreundliche Chefin gezeigt, die Mitarbeitende verunsichere und unter Druck setze – in einem Fall sei sogar von erwachsenen Angestellten die Rede, die zum Weinen gebracht wurden.

Diese Kritiker geben ihr den wenig schmeichelhaften Spitznamen «Diktatorin in High Heels».

Auch Prinz Harry werde mit Kritik am Führungsstil in Verbindung gebracht. Meghan und Harry haben auf die Vorwürfe nicht reagiert. Ob der Abgang von Maines mit den Vorwürfen in Verbindung steht, ist nicht bekannt.

