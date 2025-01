Urgrossvater Joe Biden verwechselt das Geschlecht

Jill Biden teilt ein Foto mit ihrem Urenkel und verkündet seinen Namen: William Brannon Neal, IV. Bei der Bekanntgabe machte der amtierende US-Präsident noch einen Fehler: Er stellte den Jungen als Mädchen vor.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Joe Biden wurde am Mittwoch Uropa und verkündete die Geburt seines Urenkels William Brannon Neal IV.

Ein Versprecher beim Geschlecht des Kindes wurde von Biden direkt korrigiert.

Der Name des Kindes erinnert an den verstorbenen Bruder von Peter Neal, dem Ehemann von Naomi Biden. Mehr anzeigen

Präsident Joe Biden hat bekannt gegeben, dass er am Mittwoch Uropa geworden ist, als seine älteste Enkelin ihr erstes Kind zur Welt brachte.

«Ich bin seit heute Uropa», verkündete der Präsident auf einer Pressekonferenz in Kalifornien. Allerdings startete er das Statement mit einem Fauxpas, er sprach zunächst von einem gesunden, 4,5 Kilogramm schweren Mädchen. Prompt bemerkt er den Fehler und korrigiert: «Ein kleiner Junge», und fügt an, «ich werde mir diesen Tag merken.»

Die First Lady, Jill Biden, teilte ein Foto des Präsidentenpaares mit ihrem Urenkel und gab bekannt, dass sein Name William Brannon Neal, IV ist.

Sieben Enkelkinder für Joe Biden

In einem Interview mit USA Today im Weissen Haus am Sonntag erzählte Biden, dass seine Enkelin für Mittwoch einen Kaiserschnitt geplant hatte.

Naomi Biden, die 31-jährige Tochter von Bidens Sohn Hunter, hatte ihre Schwangerschaft im November in einem Social-Media-Post am Wahltag bekannt gegeben. Sie heiratete Peter Neal 2022 im Weissen Haus, was das erste Mal war, dass ein Enkelkind eines Präsidenten dort heiratete.

Der Neugeborene trägt den Namen von Neals Bruder, der 2009 durch einen abgelenkten Fahrer ums Leben kam.

Der Präsident hat sieben Enkelkinder, mit denen er nach eigenen Angaben täglich Kontakt hat.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment