Pretty Woman - Iconic Night Kaum ein Film der 90er prägte das Genre so stark wie Pretty Woman mit Richard Gere und Julia Roberts in den Hauptrollen. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal Viele Fans sind sich bis heute einig: Für ihre Rolle in «Pretty Woman» hätte Julia Roberts damals eigentlich einen Oscar verdient. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal Kritiker würdigen Pretty Woman als charmantes Märchen mit Star-Appeal, bemängeln aber gleichzeitig die Romantisierung der Sexarbeit. Trotzdem eroberte der Film die Kinokassen im Sturm und zählt bis heute zu den beliebtesten romantischen Komödien aller Zeiten. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal «Pretty Woman» hat weltweit rund 463,4 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, bei einem Budget von 14 Millionen US-Dollar. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal Pretty Woman - Iconic Night Kaum ein Film der 90er prägte das Genre so stark wie Pretty Woman mit Richard Gere und Julia Roberts in den Hauptrollen. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal Viele Fans sind sich bis heute einig: Für ihre Rolle in «Pretty Woman» hätte Julia Roberts damals eigentlich einen Oscar verdient. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal Kritiker würdigen Pretty Woman als charmantes Märchen mit Star-Appeal, bemängeln aber gleichzeitig die Romantisierung der Sexarbeit. Trotzdem eroberte der Film die Kinokassen im Sturm und zählt bis heute zu den beliebtesten romantischen Komödien aller Zeiten. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal «Pretty Woman» hat weltweit rund 463,4 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, bei einem Budget von 14 Millionen US-Dollar. Bild: Images courtesy of Park Circus/Universal

Mit «Pretty Woman» wurden Julia Roberts und Richard Gere zu Stars. Der Klassiker ist ein Muss für alle RomCom-Fans – und auf der grossen Leinwand im blue Cinema erst recht ein Erlebnis. Gewinne jetzt 2x2 Tickets für die Iconic Night am 7. Oktober 2025 in Bern oder Zürich.

Redaktion blue News Dominik Müller

blue News sagt Danke – und will etwas zurückgeben Die Welt ist manchmal ganz schön herausfordernd und die Nachrichtenlage kann einen schon mal nachdenklich stimmen. Gerade deshalb möchten wir euch etwas zurückgeben : In den kommenden Monaten verlosen wir regelmässig tolle Preise – exklusiv für unsere treuen Leserinnen und Leser!

Freut euch auf tolle Gewinnchancen, von einmaligen Erlebnissen bis hin zu begehrten Tickets und attraktiven Überraschungen. Mitmachen ist ganz einfach: Dranbleiben und das Formular ausfüllen.

Lasst uns gemeinsam für gute Laune sorgen – denn ihr macht unser Newsportal erst besonders. Viel Glück und danke, dass ihr Teil unserer Community seid! Mehr anzeigen

Pretty Woman zählt zu den grössten Kultfilmen der 1990er-Jahre und machte Julia Robert und Richard Gere zu Superstars. Basierend auf dem beliebten Aschenputtel-Märchen erzählt der Film eine glamouröse und charmante Geschichte, die das Genre von RomComs entscheidend geprägt hat.

In Pretty Woman begegnet der reiche Geschäftsmann Edward Lewis (Richard Gere) in Los Angeles der Prostituierten Vivian (Julia Roberts). Aus einer Nacht wird eine ganze Woche – natürlich bezahlt. Während Vivan eine Welt entdeckt, die ihr sonst verschlossen war, entwickelt Edward Gefühle für sie.

Nebst vielen bekannten Filmzitaten ist der Dialog legendär, in welchem Edward fragt: «Und was tut die Prinzessin dann, nachdem der Prinz ihr das Leben rettete?» – worauf Vivian antwortet: «Sie rettet daraufhin sein Leben.»

Dabei war ein Happy End ursprünglich gar nicht vorgesehen. In frühen Drehbuchfassungen sollte es ein düsteres Ende geben. Zum Glück entschieden sich die Macher während der Dreharbeiten um und liessen den Prinzen schliesslich doch seine Prinzessin retten.

Erlebe den Klassiker nochmals auf Grossleinwand. Gewinne jetzt 2x2 Tickets für die Iconic Night am 7. Oktober 2025 in Zürich oder Bern. blue Cinema lässt mit den Iconic Nights jeden Monat Kino-Klassiker neu aufleben. Mehr Infos gibt es hier.

Hier teilnehmen

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* Strasse/Nr.* PLZ* Ort* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon* Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 2. Oktober 2025, 23.59 Uhr.

Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG (blue Sport) behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.



Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. blue Sport verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.



Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.