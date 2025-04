Prinz-Andrew-Anklägerin nach Unfall in kritischem Zustand

Royale Rückkehr: Lächelnde Kate zeigt sich nach halbem Jahr öffentlich

London, 15.06.2024: KÖNIGLICHER AUFTRITT DES JAHRES Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr hat sich Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit gezeigt ZUR PARADE «TROOPING THE COLOUR»: Mit strahlendem Lächeln erschien die 42-Jährige, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird Der traditionelle Aufmarsch zahlreicher Soldaten ist die offizielle Geburtstagsparade für König Charles III., Kates Schwiegervater Gemeinsam mit ihren drei Kindern wurde Kate in einer geschlossenen Kutsche zum Exerzierplatz Horse Guards Parade gefahren Die Zeitung «Telegraph» vergleich die Teilnahme von Kate mit dem Comeback eines Rockstars Die 42-Jährige gilt als beliebtestes Mitglied der Royal Family und vor allem als Bindeglied zur jüngeren Generation AUFTRITT MIT SPANNUNG ERWARTET Kate hatte ihre Teilnahme erst am Freitagabend überraschend angekündigt

19.06.2024