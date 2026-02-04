Ex-Prinz Andrew soll die Royal Lodge mitten in der Nacht verlassen haben. Keystone / Imago / Bildmontage blue News

Nach neuen Veröffentlichungen aus den Epstein-Files hat Prince Andrew seinen Wohnsitz in Windsor verlassen. Der frühere Duke of York zog laut britischen Medienberichten mitten in der Nacht aus dem Royal Lodge aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew hat Royal Lodge in Windsor früher als geplant verlassen.

Der Umzug erfolgte laut Medien «unter dem Schutz der Dunkelheit».

Hintergrund sind neue Epstein-Dokumente und wachsender politischer Druck. Mehr anzeigen

Der frühere britische Prinz Andrew hat seinen langjährigen Wohnsitz im Royal Lodge in Windsor aufgegeben. Wie verschiedene britische Medien berichten, lebt Andrew Mountbatten-Windsor inzwischen in Norfolk auf dem privaten Sandringham-Anwesen von König Charles III. Zunächst sei er in einer temporären Unterkunft untergebracht, während seine künftige Residenz renoviert werde.

Der Umzug war zwar grundsätzlich erwartet worden, erfolgte jedoch früher als vorgesehen. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun verliess Andrew das Anwesen «unter dem Schutz der Dunkelheit». Ein Freund des 65-Jährigen wird mit den Worten zitiert: «Er hatte geplant, noch etwas länger im Royal Lodge zu bleiben, aber mit der neuesten Welle an Epstein-Enthüllungen wurde ihm klargemacht, dass es Zeit zu gehen ist.»

Ein anderer Vertrauter sagte laut der Zeitung, der Abgang sei für Andrew «äusserst demütigend» gewesen. Deshalb habe er sich entschieden, nachts auszuziehen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Neue Epstein-Dokumente erhöhen den Druck

Der Zeitpunkt des Umzugs fällt zusammen mit der Veröffentlichung neuer Unterlagen aus dem Umfeld des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. In den Dokumenten tauchen erneut E-Mails und Bilder auf, die Andrew in Verbindung mit Epstein zeigen. In einer E-Mail aus dem Jahr 2010 soll Andrew Epstein geschrieben haben, er wünsche sich, wieder dessen «pet» zu sein – eine Formulierung, die in Grossbritannien für erhebliche Empörung sorgte.

Auch Sarah Ferguson, Andrews Ex-Frau, wird in den Unterlagen erwähnt. Sie soll Epstein damals geschrieben haben, sie werde «hängengelassen» und dass «keine Frau die königliche Familie je mit dem Kopf verlassen» habe – eine Anspielung auf historische Enthauptungen.

Politischer und öffentlicher Druck wächst

Andrew war bereits im Oktober 2025 angewiesen worden, Royal Lodge zu verlassen. Ihm wurde damals eine neue Unterkunft auf dem Sandringham-Anwesen zugesichert, ebenso ein Einkommen aus privaten Mitteln des Königs.

In Grossbritannien wächst jedoch der Druck, dass Andrew gegenüber US-Behörden aussagen soll. Auch Premierminister Keir Starmer äusserte sich zuletzt kritisch. Ein Palastvertreter sagte dazulediglich: «Das ist eine Sache zwischen Andrew und seinem Gewissen.»

Andrew war im Herbst 2025 von allen königlichen Titeln entbunden worden. Sein Rückzug aus Windsor gilt in London als weiterer Schritt, ihn räumlich und symbolisch vom öffentlichen Leben der Monarchie zu entfernen.