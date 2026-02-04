  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Epstein-Veröffentlichungen Skandal-Prinz Andrew flieht in Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil

Sven Ziegler

4.2.2026

Ex-Prinz Andrew soll die Royal Lodge mitten in der Nacht verlassen haben.
Ex-Prinz Andrew soll die Royal Lodge mitten in der Nacht verlassen haben.
Keystone / Imago / Bildmontage blue News

Nach neuen Veröffentlichungen aus den Epstein-Files hat Prince Andrew seinen Wohnsitz in Windsor verlassen. Der frühere Duke of York zog laut britischen Medienberichten mitten in der Nacht aus dem Royal Lodge aus. 

Sven Ziegler

04.02.2026, 08:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Andrew hat Royal Lodge in Windsor früher als geplant verlassen.
  • Der Umzug erfolgte laut Medien «unter dem Schutz der Dunkelheit».
  • Hintergrund sind neue Epstein-Dokumente und wachsender politischer Druck.
Mehr anzeigen

Der frühere britische Prinz Andrew hat seinen langjährigen Wohnsitz im Royal Lodge in Windsor aufgegeben. Wie verschiedene britische Medien berichten, lebt Andrew Mountbatten-Windsor inzwischen in Norfolk auf dem privaten Sandringham-Anwesen von König Charles III. Zunächst sei er in einer temporären Unterkunft untergebracht, während seine künftige Residenz renoviert werde.

Der Umzug war zwar grundsätzlich erwartet worden, erfolgte jedoch früher als vorgesehen. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun verliess Andrew das Anwesen «unter dem Schutz der Dunkelheit». Ein Freund des 65-Jährigen wird mit den Worten zitiert: «Er hatte geplant, noch etwas länger im Royal Lodge zu bleiben, aber mit der neuesten Welle an Epstein-Enthüllungen wurde ihm klargemacht, dass es Zeit zu gehen ist.»

Ein anderer Vertrauter sagte laut der Zeitung, der Abgang sei für Andrew «äusserst demütigend» gewesen. Deshalb habe er sich entschieden, nachts auszuziehen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Neue Epstein-Dokumente erhöhen den Druck

Der Zeitpunkt des Umzugs fällt zusammen mit der Veröffentlichung neuer Unterlagen aus dem Umfeld des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. In den Dokumenten tauchen erneut E-Mails und Bilder auf, die Andrew in Verbindung mit Epstein zeigen. In einer E-Mail aus dem Jahr 2010 soll Andrew Epstein geschrieben haben, er wünsche sich, wieder dessen «pet» zu sein – eine Formulierung, die in Grossbritannien für erhebliche Empörung sorgte.

Neue Veröffentlichungen. Epstein-Akten: Bekommt Ex-Prinz Andrew jetzt Probleme?

Neue VeröffentlichungenEpstein-Akten: Bekommt Ex-Prinz Andrew jetzt Probleme?

Auch Sarah Ferguson, Andrews Ex-Frau, wird in den Unterlagen erwähnt. Sie soll Epstein damals geschrieben haben, sie werde «hängengelassen» und dass «keine Frau die königliche Familie je mit dem Kopf verlassen» habe – eine Anspielung auf historische Enthauptungen.

Politischer und öffentlicher Druck wächst

 Andrew war bereits im Oktober 2025 angewiesen worden, Royal Lodge zu verlassen. Ihm wurde damals eine neue Unterkunft auf dem Sandringham-Anwesen zugesichert, ebenso ein Einkommen aus privaten Mitteln des Königs.

In Grossbritannien wächst jedoch der Druck, dass Andrew gegenüber US-Behörden aussagen soll. Auch Premierminister Keir Starmer äusserte sich zuletzt kritisch. Ein Palastvertreter sagte dazulediglich: «Das ist eine Sache zwischen Andrew und seinem Gewissen.»

Neue Enthüllung um Skandal-Prinz. Prinz Andrew wohnt gratis im Luxus – Wut und Zorn in Grossbritannien

Neue Enthüllung um Skandal-PrinzPrinz Andrew wohnt gratis im Luxus – Wut und Zorn in Grossbritannien

Andrew war im Herbst 2025 von allen königlichen Titeln entbunden worden. Sein Rückzug aus Windsor gilt in London als weiterer Schritt, ihn räumlich und symbolisch vom öffentlichen Leben der Monarchie zu entfernen.

Meistgelesen

Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden
5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Tanja Frieden: «Ich hätte meine Goldmedaille für meine Beziehung zurückgegeben»
«Verrat und Schock» – am norwegischen Mega-Prozess wird es emotional