Prinz Andrew und Sarah Ferguson gelten als Traumpaar

Prinz Andrew und Sarah Ferguson sind laut ihren Töchtern das glücklichste geschiedene Paar Englands. Gibt es gar ein Liebes-Comeback? Das wurde Sarah Ferguson in einem Interview nun gefragt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew und Sarah «Fergie» Ferguson heirateten am 23. Juli 1986 in Westminster Abbey. 1996 liessen sie sich scheiden.

Sie haben zwei gemeinsame Töchter. Beatrice kam am 8. August 1988 zur Welt, Schwester Eugenie am 23. März 1990.

Beatrice und Eugenie bezeichnen ihre Eltern als «das glücklichste geschiedene Paar Englands». Ist ein Liebes-Comeback möglich? Das wurde Sarah «Fergie» Ferguson kürzlich gefragt. Mehr anzeigen

Prinz Andrew steckt mitten in einer schwierigen Lebensphase. Das Verhältnis zu seinem Bruder, König Charles, ist seit seiner Verstrickung im Epstein-Skandal angespannt.

Mehr noch, es herrscht Eiszeit. König Charles hat Prinz Andrew den Geldhahn zugedreht und ihn aus vielen Engagements gestrichen.

Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. im letzten Herbst ist Prinz Andrew fast auf sich alleine gestellt. Galt der zweitgeborene Sohn von Königin Elizabeth II. als ihr Lieblingssohn.

Doch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew muss nicht alleine durchs Leben gehen. Seine Ex-Frau, Sarah «Fergie» Ferguson, steht ihrem Ex-Mann bei – mehr noch, das einstige Liebespaar versteht sich blendend.

Englische Medien berichten, dass Prinzessin Beatrice und Eugenie ihre Eltern als «glücklichstes geschiedenes Paar Englands» bezeichnen.

Jetzt spekulieren englische Zeitungen, ob es zwischen dem ehemaligen Liebespaar zum Comeback kommt. Ist sogar eine zweite Hochzeit möglich? Diese Frage zum Beziehungsstatus wurde Sarah Ferguson kürzlich von einer englischen Zeitung gestellt.

Gibt es ein Liebes-Comeback zwischen Prinz Andrew und Sarah Ferguson?

Sarah Ferguson wurde von einer Redaktorin der englischen Zeitung «Daily Mail» genau danach gefragt.

Die Journalistin wollte wissen, ob es zwischen ihr und Prinz Andrew die Chance für Ehe Nummer zwei bestehe.

Sarah Ferguson sagt über die Liebesspekulationen zu einer zweiten Hochzeit belustigt: «Diese Frage bekomme ich ständig», so Sarah Ferguson und erklärt weiter: «Aber nein, wir werden nicht wieder heiraten. Wir sind so glücklich, wie wir jetzt sind.»

Aber wer weiss, vielleicht ist ein Aufflammen des alten Liebesfeuers nicht ganz auszuschliessen. Denn seit 2003 leben sie in der Royal Lodge in Windsor. Sarah Ferguson erklärte die besondere Wohnsituation kürzlich so: «Wir geniessen die Gesellschaft des anderen. Wir erlauben dem anderen, aufzublühen. Ich weiss, es klingt wie ein Märchen, aber so ist es.»

