Keine Waffen Skandal-Prinz Andrew verliert nach Polizeikontrolle sein letztes Privileg

Carlotta Henggeler

23.12.2025

Ex-Prinz Andrew hat aufgrund seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal seine Titel verloren. 
Ex-Prinz Andrew hat aufgrund seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal seine Titel verloren. 
Olivier Matthys/AP/dpa

Prinz Andrew gerät erneut ins Visier der Londoner Polizei. Eine neue Massnahme schränkt den früheren Herzog von York deutlich ein. Er musste seinen Waffenschein abgeben.

Carlotta Henggeler

23.12.2025, 15:41

23.12.2025, 18:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Andrew wurde von der Londoner Polizei zur Abgabe seines Waffenscheins aufgefordert und darf seine Schusswaffen nur noch unter Aufsicht nutzen.
  • Hintergrund ist seine frühere Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, die bereits zum Verlust seiner königlichen Titel geführt hatte.
  • Die neuen Einschränkungen markieren einen weiteren gesellschaftlichen Abstieg für den Bruder von König Charles und sorgen in Grossbritannien für Aufsehen.
Bitteres Jahr für den Royal: Andrew Mountbatten-Windsor (65) muss den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth wurde die Waffengenehmigung entzogen – ein Privileg, das der passionierten Jäger über Jahre geniessen durfte.

Bekannt für Schiessanlässe auf königlichen Anwesen wie Sandringham oder Balmoral, unterliegt der frühere Royal nun strengen Auflagen: Seine Gewehre darf er nicht mehr eigenständig nutzen.

Nach Angaben der Londoner Polizei suchten Beamte im November 2025 die Royal Lodge in Windsor auf, den aktuellen Wohnsitz von Prinz Andrew.

Nächster Paukenschlag. Königshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden

Nächster PaukenschlagKönigshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden

Dort sei der frühere Herzog von York laut einer Quelle gegenüber der englischen Zeitung «Sun» eingehend befragt worden.

Zwar wurden seine Waffen nicht beschlagnahmt, die verschärften Vorgaben zu Aufbewahrung und Zugriff haben jedoch klare Folgen: Der 65-Jährige wird an die Hand genommen und darf somit seine Schusswaffen nur noch unter fachkundiger Aufsicht transportieren oder benutzen.

Polizei bestätigt Einsatz

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Beamte der Waffenbehörde eine Adresse in Windsor aufgesucht hätten. Ziel sei es gewesen, einen Mann in den Sechzigern aufzufordern, seine Schusswaffen sowie den Waffenschein freiwillig abzugeben. Der Waffenschein sei daraufhin übergeben worden.

Fatales Treffen wegen Andrew. Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Fatales Treffen wegen AndrewAls William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Prinz Andrew war früher für seine exklusiven Schiesswochenenden auf den königlichen Anwesen Sandringham und Balmoral bekannt. Der Bruder von König Charles (77) lud dort regelmässig Gäste aus Adel und Wirtschaft zu Jagdanlässen ein. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Treffen aus dem Jahr 2000: Damals feierte Ghislaine Maxwell (63) ihren 39. Geburtstag mit einer Fasanenjagd in Sandringham – organisiert von Andrew. Ebenfalls anwesend war Jeffrey Epstein, der spätere verurteilte Sexualstraftäter.

In einem Interview mit der BBC-Sendung «Newsnight» bezeichnete Andrew den Anlass 2019 rückblickend als «ein ganz normales Jagdwochenende».

Britischer Prinz Andrew gibt seine königlichen Titel auf

Britischer Prinz Andrew gibt seine königlichen Titel auf

Das geht aus einer vom Palast veröffentlichten Erklärung hervor. Nach eigenen Angaben traf er diese Entscheidung gemeinsam mit König Charles III., um Belastungen für die königliche Familie zu vermeiden. 

18.10.2025

