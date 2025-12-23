Skandal-Prinz Andrew verliert nach Polizeikontrolle sein letztes Privileg

Zwar wurden seine Waffen nicht beschlagnahmt, die verschärften Vorgaben zu Aufbewahrung und Zugriff haben jedoch klare Folgen: Der 65-Jährige wird an die Hand genommen und darf somit seine Schusswaffen nur noch unter fachkundiger Aufsicht transportieren oder benutzen.
Polizei bestätigt Einsatz
Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Beamte der Waffenbehörde eine Adresse in Windsor aufgesucht hätten. Ziel sei es gewesen, einen Mann in den Sechzigern aufzufordern, seine Schusswaffen sowie den Waffenschein freiwillig abzugeben. Der Waffenschein sei daraufhin übergeben worden.
Prinz Andrew war früher für seine exklusiven Schiesswochenenden auf den königlichen Anwesen Sandringham und Balmoral bekannt. Der Bruder von König Charles (77) lud dort regelmässig Gäste aus Adel und Wirtschaft zu Jagdanlässen ein. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Treffen aus dem Jahr 2000: Damals feierte Ghislaine Maxwell (63) ihren 39. Geburtstag mit einer Fasanenjagd in Sandringham – organisiert von Andrew. Ebenfalls anwesend war Jeffrey Epstein, der spätere verurteilte Sexualstraftäter.
In einem Interview mit der BBC-Sendung «Newsnight» bezeichnete Andrew den Anlass 2019 rückblickend als «ein ganz normales Jagdwochenende».
