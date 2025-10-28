  1. Privatkunden
Er lebt mietfrei in 30-Zimmer-Villa Prinz Andrew zieht aus – und fordert dafür zwei andere Häuser

Noemi Hüsser

28.10.2025

Der Druck auf Prinz Andrew wird immer grösser.
Der Druck auf Prinz Andrew wird immer grösser.
Keystone

Mehr als zwei Jahrzehnte wohnte Prinz Andrew mietfrei in einer 30-Zimmer-Villa – nun soll Schluss sein. Doch Andrew will nicht einfach ausziehen, sondern verhandelt bereits über sein nächstes Zuhause.

Noemi Hüsser

28.10.2025, 15:41

28.10.2025, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Andrew wohnte über 20 Jahre mietfrei in der Royal Lodge.
  • Laut Medienberichten hat sich Andrew nun bereit erklärt, die Villa zu verlassen.
  • Er will in Frogmore Cottage ziehen, während seine Ex-Frau Sarah Ferguson Interesse an Adelaide Cottage zeigt – über mögliche Mieten gibt es bisher keine Informationen.
Mehr anzeigen

Die Empörung war gross, als letzte Woche die britische Zeitung «The Sun» publik machte, dass Prinz Andrew seit über zwanzig Jahren mietfrei in seiner 30-Zimmer-Villa Royal Lodge im Windsor Great Park wohnte. Laut Pachtvertrag soll er nur für Unterhalt und Nebenkosten aufkommen – und selbst diese offenbar nicht regelmässig bezahlen.

Zuvor hatten Virginia Giuffres Memoiren erschreckende Details zu den Vorwürfen um Prinz Andrew ans Licht gebracht und den Druck auf ihn weiter erhöht.

Erschreckende Details. Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Erschreckende DetailsBuch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Andrew hat sich nun laut Medienberichten bereit erklärt, die Villa zu verlassen. Zuvor habe Prinz William gedroht, Andrews Töchtern Beatrice und Eugenie ihre royalen Titel abzuerkennen, sollten sie ihren Vater nicht dazu drängen, aus der Royal Lodge auszuziehen, wurde behauptet.

Doch Andrew will nicht ohne Forderungen ausziehen: «The Sun» berichtet, Andrew wolle in Prinz Harry und Meghans ehemaliges Zuhause Frogmore Cottage ziehen.

Ferguson «völlig am Limit»

Seine Ex-Frau Sarah Ferguson, die bisher mit Andrew in der Royal Lodge zusammenlebte, habe Interesse am Adelaide Cottage. Dort wohnen derzeit noch Prinz William und Prinzessin Kate, die im November in die Forest Lodge im Windsor Great Park umziehen.

Welche Miete Andrew und Sarah Ferguson in den neuen Häusern zahlen würden, ist derzeit noch unklar. Eine offizielle Stellungnahme vonseiten des Palasts gibt es derzeit nicht.

Bekannte von Ferguson und Prinz Andrew erklärten gegenüber der «Daily Mail», dass der Vorschlag von der Gegenseite gekommen sei. Sie hätten keinerlei Forderungen gestellt. Zudem sei Ferguson laut dem Bericht derzeit «völlig am Limit». Wenn sie nicht bei Andrew bleiben könne, habe sie «keinen Ort, an den sie gehen kann».

Mehr aus dem Ressort

Memoiren von Epstein-Anklägerin Giuffre posthum veröffentlicht

Memoiren von Epstein-Anklägerin Giuffre posthum veröffentlicht

Die Memoiren von Virginia Giuffre sind posthum veröffentlicht worden. Die US-Amerikanerin, die im April Suizid begangen hatte, war eine der bekanntesten Anklägerinnen des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, der 2019 im Gefängnis tot aufgefunden worden war. Auch gegen Prinz Andrew setzte sich Giuffre juristisch zur Wehr.

21.10.2025

