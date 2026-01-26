Der Grund? Die stark sanierungsbedürftige Marsh Farm – zu Deutsch etwa «Sumpf-Bauernhof» – liegt in unmittelbarer Nähe eines Hochwassergebiets. Das umliegende Sumpfland ist immer wieder von schweren Überschwemmungen betroffen.
Das Haus von Andrew Mountbatten liegt in der Flutzone 3
Wie das «Hello! Magazine» berichtet, liegt das Sandringham-Anwesen zwar noch in einer vergleichsweise sicheren Zone. Es befindet es sich unter dem Meeresspiegel, doch eine nahegelegene Pumpstation sorgt dafür, dass grosse Regenmengen meist problemlos abfliessen. Dennoch liegt Andrews neues Zuhause mitten in der sogenannten «Flutzone 3», in der Überschwemmungen als sehr wahrscheinlich gelten.
Das zeigt eine Hochwasserkarte der zuständigen Environment Agency. Sie empfiehlt Anwohnern in den betroffenen Gebieten, sich bei einem digitalen Hochwasser-Warnsystem zu registrieren – ein Service, den künftig wohl auch Andrew Mountbatten-Windsor nutzen dürfte.
Eine Hochwasserrisko-Bewertung wurde erstellt
Im vergangenen Jahr wurde für das nur wenige Meter von Andrews «Marsh Farm» entfernte Anwesen «Wolferton Barns» eine Hochwasserrisikobewertung von Ellingham Consulting erstellt. Das Fazit? Eine Anmeldung beim Warnsystem sei sinnvoll – für den Fall, dass die nahegelegene Pumpstation einen technischen Defekt erleidet.
Zwar gilt die unmittelbare Umgebung von Andrews neuem Zuhause auf dem Sandringham-Gelände als vergleichsweise wenig überschwemmungsanfällig. Dennoch warnt das Beratungsunternehmen auf seiner Website generell: Überschwemmungen seien schwer vorherzusagen, insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Das tatsächliche Risiko könne höher oder tiefer ausfallen als eingeschätzt und sich im Laufe der Zeit verändern.
Mehr Videos aus dem Ressort
Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars
Bruce Springsteen ist einer der dienstältesten Rockstars der Welt. Oscar-Regisseur Scott Cooper wagt den Schritt, dem «Boss» eine Biografie zu widmen - und macht das grossartig.