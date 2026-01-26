  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abstieg ins Feuchtgebiet Prinz Andrews neues Zuhause liegt in einem Hochwassergebiet

Carlotta Henggeler

26.1.2026

Prinz Andrew bei der Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent, die am 4. September im Alter von 92 Jahren verstorben ist.
Prinz Andrew bei der Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent, die am 4. September im Alter von 92 Jahren verstorben ist.
EPA

Prinz Andrews neues Zuhause auf dem Landsitz Sandringham liegt mitten in einem Hochwassergebiet. Pumpstationen sollen das sumpfige Anwesen vor Überschwemmungen schützen.

Carlotta Henggeler

26.01.2026, 11:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Andrew muss die Royal Lodge verlassen und zieht auf das sanierungsbedürftige Anwesen Marsh Farm im Sandringham-Gelände um.
  • Das neue Zuhause liegt in Flutzone 3, einem Gebiet mit hohem Hochwasserrisiko, das nur durch eine Pumpstation vor Überschwemmungen geschützt wird.
  • Experten empfehlen die Anmeldung bei einem digitalen Warnsystem, da sich das tatsächliche Risiko in Zukunft erhöhen könnte.
Mehr anzeigen

Lange wehrte sich Andrew Mountbatten-Windsor (65) gegen den Rauswurf aus der Royal Lodge in Windsor – ohne Erfolg.

Nun steht der Umzug des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen an: Künftig soll er auf dem royalen Sandringham-Anwesen in Norfolk wohnen.

Für den einstigen Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. gleicht der Schritt einer öffentlichen Degradierung – und bringt, wie nun bekannt wird, auch ein Sicherheitsrisiko mit sich.

Von England bis Norwegen. Europas Königshäuser brechen mit Traditionen

Von England bis NorwegenEuropas Königshäuser brechen mit Traditionen

Der Grund? Die stark sanierungsbedürftige Marsh Farm – zu Deutsch etwa «Sumpf-Bauernhof» – liegt in unmittelbarer Nähe eines Hochwassergebiets. Das umliegende Sumpfland ist immer wieder von schweren Überschwemmungen betroffen.

Das Haus von Andrew Mountbatten liegt in der Flutzone 3

Wie das «Hello! Magazine» berichtet, liegt das Sandringham-Anwesen zwar noch in einer vergleichsweise sicheren Zone. Es befindet es sich unter dem Meeresspiegel, doch eine nahegelegene Pumpstation sorgt dafür, dass grosse Regenmengen meist problemlos abfliessen. Dennoch liegt Andrews neues Zuhause mitten in der sogenannten «Flutzone 3», in der Überschwemmungen als sehr wahrscheinlich gelten.

Das zeigt eine Hochwasserkarte der zuständigen Environment Agency. Sie empfiehlt Anwohnern in den betroffenen Gebieten, sich bei einem digitalen Hochwasser-Warnsystem zu registrieren – ein Service, den künftig wohl auch Andrew Mountbatten-Windsor nutzen dürfte.

Eine Hochwasserrisko-Bewertung wurde erstellt

Im vergangenen Jahr wurde für das nur wenige Meter von Andrews «Marsh Farm» entfernte Anwesen «Wolferton Barns» eine Hochwasserrisikobewertung von Ellingham Consulting erstellt. Das Fazit? Eine Anmeldung beim Warnsystem sei sinnvoll – für den Fall, dass die nahegelegene Pumpstation einen technischen Defekt erleidet.

Zwar gilt die unmittelbare Umgebung von Andrews neuem Zuhause auf dem Sandringham-Gelände als vergleichsweise wenig überschwemmungsanfällig. Dennoch warnt das Beratungsunternehmen auf seiner Website generell: Überschwemmungen seien schwer vorherzusagen, insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Das tatsächliche Risiko könne höher oder tiefer ausfallen als eingeschätzt und sich im Laufe der Zeit verändern.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Bruce Springsteen ist einer der dienstältesten Rockstars der Welt. Oscar-Regisseur Scott Cooper wagt den Schritt, dem «Boss» eine Biografie zu widmen - und macht das grossartig.

24.10.2025

Meistgelesen

Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?
Monica Kissling: «Es wird überraschende Neuigkeiten geben»
Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen
So viel wird dich WhatsApp in Zukunft kosten
Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot

Mehr zum Thema

Epstein-Skandal hat Folgen. Prinzessin Eugenie bricht jetzt endgültig mit Vater Andrew

Epstein-Skandal hat FolgenPrinzessin Eugenie bricht jetzt endgültig mit Vater Andrew

Eklats am TV. Das sind die 9 verrücktesten Interview-Abbrüche

Eklats am TVDas sind die 9 verrücktesten Interview-Abbrüche

FBI bekam Tipp. Jeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

FBI bekam TippJeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

Mehr aus dem Ressort

Frontalangriff im Dschungelcamp. Baslerin Ariel attackiert Sänger Gil Ofarim und nennt ihn Lügner

Frontalangriff im DschungelcampBaslerin Ariel attackiert Sänger Gil Ofarim und nennt ihn Lügner

Zum Start von Staffel 4. Teste dein Wissen im grossen «Bridgerton»-Quiz

Zum Start von Staffel 4Teste dein Wissen im grossen «Bridgerton»-Quiz

Krebs-Erkrankung war «ein Schock». Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot

Krebs-Erkrankung war «ein Schock»Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot