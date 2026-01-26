Prinz Andrew bei der Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent, die am 4. September im Alter von 92 Jahren verstorben ist. EPA

Prinz Andrews neues Zuhause auf dem Landsitz Sandringham liegt mitten in einem Hochwassergebiet. Pumpstationen sollen das sumpfige Anwesen vor Überschwemmungen schützen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew muss die Royal Lodge verlassen und zieht auf das sanierungsbedürftige Anwesen Marsh Farm im Sandringham-Gelände um.

Das neue Zuhause liegt in Flutzone 3, einem Gebiet mit hohem Hochwasserrisiko, das nur durch eine Pumpstation vor Überschwemmungen geschützt wird.

Lange wehrte sich Andrew Mountbatten-Windsor (65) gegen den Rauswurf aus der Royal Lodge in Windsor – ohne Erfolg.

Nun steht der Umzug des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen an: Künftig soll er auf dem royalen Sandringham-Anwesen in Norfolk wohnen.

Für den einstigen Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. gleicht der Schritt einer öffentlichen Degradierung – und bringt, wie nun bekannt wird, auch ein Sicherheitsrisiko mit sich.

Der Grund? Die stark sanierungsbedürftige Marsh Farm – zu Deutsch etwa «Sumpf-Bauernhof» – liegt in unmittelbarer Nähe eines Hochwassergebiets. Das umliegende Sumpfland ist immer wieder von schweren Überschwemmungen betroffen.

Das Haus von Andrew Mountbatten liegt in der Flutzone 3

Wie das «Hello! Magazine» berichtet, liegt das Sandringham-Anwesen zwar noch in einer vergleichsweise sicheren Zone. Es befindet es sich unter dem Meeresspiegel, doch eine nahegelegene Pumpstation sorgt dafür, dass grosse Regenmengen meist problemlos abfliessen. Dennoch liegt Andrews neues Zuhause mitten in der sogenannten «Flutzone 3», in der Überschwemmungen als sehr wahrscheinlich gelten.

Das zeigt eine Hochwasserkarte der zuständigen Environment Agency. Sie empfiehlt Anwohnern in den betroffenen Gebieten, sich bei einem digitalen Hochwasser-Warnsystem zu registrieren – ein Service, den künftig wohl auch Andrew Mountbatten-Windsor nutzen dürfte.

Eine Hochwasserrisko-Bewertung wurde erstellt

Im vergangenen Jahr wurde für das nur wenige Meter von Andrews «Marsh Farm» entfernte Anwesen «Wolferton Barns» eine Hochwasserrisikobewertung von Ellingham Consulting erstellt. Das Fazit? Eine Anmeldung beim Warnsystem sei sinnvoll – für den Fall, dass die nahegelegene Pumpstation einen technischen Defekt erleidet.

Zwar gilt die unmittelbare Umgebung von Andrews neuem Zuhause auf dem Sandringham-Gelände als vergleichsweise wenig überschwemmungsanfällig. Dennoch warnt das Beratungsunternehmen auf seiner Website generell: Überschwemmungen seien schwer vorherzusagen, insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Das tatsächliche Risiko könne höher oder tiefer ausfallen als eingeschätzt und sich im Laufe der Zeit verändern.

