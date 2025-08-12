Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gerüchteküche brodelt Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

ai-scrape

12.8.2025 - 09:25

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?
Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Laut Medienberichten plant Prinz Andrew die Flucht ins Exil. 

Laut Medienberichten plant Prinz Andrew die Flucht ins Exil. 

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Prinz Andrew flüchtet aber nicht in die Schweiz, wo er gerne seine Skiferien verbringt. Hier mit seiner Familie im Februar 1998. Sein Exil-Ziel? Abu Dhabi. 

Prinz Andrew flüchtet aber nicht in die Schweiz, wo er gerne seine Skiferien verbringt. Hier mit seiner Familie im Februar 1998. Sein Exil-Ziel? Abu Dhabi. 

Bild: EPA

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Königin Elizabeth II. hielt immer eine beschützende Hand über ihren Sohn Prinz Andrew. Doch die beliebte Monarchin starb am 2. September 2022 auf Schloss Balmoral. 

Königin Elizabeth II. hielt immer eine beschützende Hand über ihren Sohn Prinz Andrew. Doch die beliebte Monarchin starb am 2. September 2022 auf Schloss Balmoral. 

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Die Enthüllungen rund um den Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrews angeblicher Beteiligungen an den Partys belasten seine Familie schwer. Hier bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011 in London. An seiner Seite seine Töchter Eugenie (l) und Beatrice.  

Die Enthüllungen rund um den Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrews angeblicher Beteiligungen an den Partys belasten seine Familie schwer. Hier bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011 in London. An seiner Seite seine Töchter Eugenie (l) und Beatrice.  

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Der Herzog von York war von 1986 bis 1996 mit Sarah Ferguson verheiratet. Die beiden pflegen trotz der Scheidung ein enges Verhältnis, leben aber nicht als Paar zusammen. Das Foto entstand 1988.

Der Herzog von York war von 1986 bis 1996 mit Sarah Ferguson verheiratet. Die beiden pflegen trotz der Scheidung ein enges Verhältnis, leben aber nicht als Paar zusammen. Das Foto entstand 1988.

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?
Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Laut Medienberichten plant Prinz Andrew die Flucht ins Exil. 

Laut Medienberichten plant Prinz Andrew die Flucht ins Exil. 

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Prinz Andrew flüchtet aber nicht in die Schweiz, wo er gerne seine Skiferien verbringt. Hier mit seiner Familie im Februar 1998. Sein Exil-Ziel? Abu Dhabi. 

Prinz Andrew flüchtet aber nicht in die Schweiz, wo er gerne seine Skiferien verbringt. Hier mit seiner Familie im Februar 1998. Sein Exil-Ziel? Abu Dhabi. 

Bild: EPA

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Königin Elizabeth II. hielt immer eine beschützende Hand über ihren Sohn Prinz Andrew. Doch die beliebte Monarchin starb am 2. September 2022 auf Schloss Balmoral. 

Königin Elizabeth II. hielt immer eine beschützende Hand über ihren Sohn Prinz Andrew. Doch die beliebte Monarchin starb am 2. September 2022 auf Schloss Balmoral. 

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Die Enthüllungen rund um den Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrews angeblicher Beteiligungen an den Partys belasten seine Familie schwer. Hier bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011 in London. An seiner Seite seine Töchter Eugenie (l) und Beatrice.  

Die Enthüllungen rund um den Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrews angeblicher Beteiligungen an den Partys belasten seine Familie schwer. Hier bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011 in London. An seiner Seite seine Töchter Eugenie (l) und Beatrice.  

Bild: KEYSTONE

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi?. Der Herzog von York war von 1986 bis 1996 mit Sarah Ferguson verheiratet. Die beiden pflegen trotz der Scheidung ein enges Verhältnis, leben aber nicht als Paar zusammen. Das Foto entstand 1988.

Der Herzog von York war von 1986 bis 1996 mit Sarah Ferguson verheiratet. Die beiden pflegen trotz der Scheidung ein enges Verhältnis, leben aber nicht als Paar zusammen. Das Foto entstand 1988.

Bild: KEYSTONE

Der Skandal um Prinz Andrews Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein belastet den Royal weiterhin schwer. Die Gerüchteküche brodelt: Prinz Andrew plane zu flüchten– nach Abu Dhabi. Dort lebt bereits ein weiterer Royal im – selbstgewählten – Exil.

Carlotta Henggeler

12.08.2025, 09:25

12.08.2025, 10:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor der Veröffentlichung des Enthüllungsbuches «Entitled» wächst der Druck auf Prinz Andrew wegen schwerer Vorwürfe im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.
  • Medienberichten zufolge erwägt Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi, um möglichen Konsequenzen zu entgehen, während seine Unterstützung im Palast schwindet.
  • In Abu Dhabi lebt bereits Spaniens Ex-König Juan Carlos I. im selbstgewählten Exil nach Korruptions- und Finanzskandalen.
Mehr anzeigen

Prinz Andrew steht weiterhin unter Druck. Die Veröffentlichung des Enthüllungsbuches «Entitled» rückt näher, und die darin enthaltenen Vorwürfe gegen den Herzog von York sind schwerwiegend.

Es geht um Machtmissbrauch und seine Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Inmitten dieser Turbulenzen scheint Andrew einen Plan B zu haben. Berichten zufolge könnte er in Erwägung ziehen, nach Abu Dhabi zu fliehen, um den Konsequenzen zu entgehen. Diese Möglichkeit wird im Palast diskutiert, während die Unterstützung für Andrew schwindet.

Ein letzter Trumpf?

Trotz der zunehmenden Isolation hat Andrew möglicherweise noch einige Unterstützer, die ihm helfen könnten, seine Pläne umzusetzen. Die Frage bleibt, ob er diesen Schritt tatsächlich wagen wird oder ob es sich nur um Spekulationen handelt.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Herzog von York tatsächlich den Mut aufbringt, diesen drastischen Schritt zu gehen, oder ob er sich den Vorwürfen stellen wird.

Auch König Juan Carlos im Exil in Abu Dhabi

Spaniens Altkönig Juan Carlos I. lebt seit August 2020 im selbstgewählten Exil in Abu Dhabi, nachdem Korruptions- und Finanzskandale seinen Ruf erschüttert hatten.

Der ehemalige spanische König geniesst dort ein zurückgezogenes Leben im Luxus, bleibt aber politisch und gesellschaftlich umstritten. Trotz mehrfacher Rückkehrbesuche nach Spanien hat er keine feste Absicht gezeigt, dauerhaft in seine Heimat zurückzukehren.

Mehr zu Prinz Andrew

Enthüllungsbuch über Prinz Andrew. Lieblingssohn der Queen soll «sexbesessen und vulgär» sein

Enthüllungsbuch über Prinz AndrewLieblingssohn der Queen soll «sexbesessen und vulgär» sein

Prinz lebt von Sackgeld des Königs. Charles reisst bei Andrew der Geduldsfaden

Prinz lebt von Sackgeld des KönigsCharles reisst bei Andrew der Geduldsfaden

Meistgelesen

Der Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll
Zuger Krankenkasse Klug ist insolvent
Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Mountainbiker stirbt nach Sturz in Lenzerheide GR
Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

Weitere Royal-News

Erwartungen zurückgeschraubt. Netflix verlängert nun doch mit Harry und Meghan – neuer Deal offenbar weniger lukrativ

Erwartungen zurückgeschraubtNetflix verlängert nun doch mit Harry und Meghan – neuer Deal offenbar weniger lukrativ

Vom Thron gestossen. Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone

Vom Thron gestossenPrinzessin Kate verliert überraschend royale Krone

Rückkehr ausgeschlossen. So emotional äussert sich Prinz Harry zum Sentebale-Skandal

Rückkehr ausgeschlossenSo emotional äussert sich Prinz Harry zum Sentebale-Skandal

Mehr aus dem Ressort

Im Podcast von Freund Travis Kelce. Taylor Swift kündigt neues Album an

Im Podcast von Freund Travis KelceTaylor Swift kündigt neues Album an

Sänger Maluma nicht begeistert. Mutter bringt Kind an Konzert und wird von Sänger blossgestellt

Sänger Maluma nicht begeistertMutter bringt Kind an Konzert und wird von Sänger blossgestellt

Golden Icon Award. Zürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell

Golden Icon AwardZürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell