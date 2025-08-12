Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi? Laut Medienberichten plant Prinz Andrew die Flucht ins Exil. Bild: KEYSTONE Prinz Andrew flüchtet aber nicht in die Schweiz, wo er gerne seine Skiferien verbringt. Hier mit seiner Familie im Februar 1998. Sein Exil-Ziel? Abu Dhabi. Bild: EPA Königin Elizabeth II. hielt immer eine beschützende Hand über ihren Sohn Prinz Andrew. Doch die beliebte Monarchin starb am 2. September 2022 auf Schloss Balmoral. Bild: KEYSTONE Die Enthüllungen rund um den Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrews angeblicher Beteiligungen an den Partys belasten seine Familie schwer. Hier bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011 in London. An seiner Seite seine Töchter Eugenie (l) und Beatrice. Bild: KEYSTONE Der Herzog von York war von 1986 bis 1996 mit Sarah Ferguson verheiratet. Die beiden pflegen trotz der Scheidung ein enges Verhältnis, leben aber nicht als Paar zusammen. Das Foto entstand 1988. Bild: KEYSTONE Flüchtet Prinz Andrew nach Abu Dhabi? Laut Medienberichten plant Prinz Andrew die Flucht ins Exil. Bild: KEYSTONE Prinz Andrew flüchtet aber nicht in die Schweiz, wo er gerne seine Skiferien verbringt. Hier mit seiner Familie im Februar 1998. Sein Exil-Ziel? Abu Dhabi. Bild: EPA Königin Elizabeth II. hielt immer eine beschützende Hand über ihren Sohn Prinz Andrew. Doch die beliebte Monarchin starb am 2. September 2022 auf Schloss Balmoral. Bild: KEYSTONE Die Enthüllungen rund um den Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrews angeblicher Beteiligungen an den Partys belasten seine Familie schwer. Hier bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011 in London. An seiner Seite seine Töchter Eugenie (l) und Beatrice. Bild: KEYSTONE Der Herzog von York war von 1986 bis 1996 mit Sarah Ferguson verheiratet. Die beiden pflegen trotz der Scheidung ein enges Verhältnis, leben aber nicht als Paar zusammen. Das Foto entstand 1988. Bild: KEYSTONE

Der Skandal um Prinz Andrews Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein belastet den Royal weiterhin schwer. Die Gerüchteküche brodelt: Prinz Andrew plane zu flüchten– nach Abu Dhabi. Dort lebt bereits ein weiterer Royal im – selbstgewählten – Exil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor der Veröffentlichung des Enthüllungsbuches «Entitled» wächst der Druck auf Prinz Andrew wegen schwerer Vorwürfe im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.

Medienberichten zufolge erwägt Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi, um möglichen Konsequenzen zu entgehen, während seine Unterstützung im Palast schwindet.

In Abu Dhabi lebt bereits Spaniens Ex-König Juan Carlos I. im selbstgewählten Exil nach Korruptions- und Finanzskandalen. Mehr anzeigen

Prinz Andrew steht weiterhin unter Druck. Die Veröffentlichung des Enthüllungsbuches «Entitled» rückt näher, und die darin enthaltenen Vorwürfe gegen den Herzog von York sind schwerwiegend.

Es geht um Machtmissbrauch und seine Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Inmitten dieser Turbulenzen scheint Andrew einen Plan B zu haben. Berichten zufolge könnte er in Erwägung ziehen, nach Abu Dhabi zu fliehen, um den Konsequenzen zu entgehen. Diese Möglichkeit wird im Palast diskutiert, während die Unterstützung für Andrew schwindet.

Ein letzter Trumpf?

Trotz der zunehmenden Isolation hat Andrew möglicherweise noch einige Unterstützer, die ihm helfen könnten, seine Pläne umzusetzen. Die Frage bleibt, ob er diesen Schritt tatsächlich wagen wird oder ob es sich nur um Spekulationen handelt.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Herzog von York tatsächlich den Mut aufbringt, diesen drastischen Schritt zu gehen, oder ob er sich den Vorwürfen stellen wird.

Auch König Juan Carlos im Exil in Abu Dhabi

Spaniens Altkönig Juan Carlos I. lebt seit August 2020 im selbstgewählten Exil in Abu Dhabi, nachdem Korruptions- und Finanzskandale seinen Ruf erschüttert hatten.

Der ehemalige spanische König geniesst dort ein zurückgezogenes Leben im Luxus, bleibt aber politisch und gesellschaftlich umstritten. Trotz mehrfacher Rückkehrbesuche nach Spanien hat er keine feste Absicht gezeigt, dauerhaft in seine Heimat zurückzukehren.

