Prinz Daniel musste für Kronprinzessin Victoria untendurch

Prinz Daniel musste sich gegen viele Vorurteile durchsetzen, um die Liebe von Kronprinzessin Victoria zu gewinnen – eine Geschichte von Widerständen, die zur Märchenhochzeit führte.

Wer eine waschechte Kronprinzessin wie Victoria von Schweden datet, der ist sich von Anfang an bewusst, dass er gegen nur eine Statistenrolle spielen wird.

Denn Victoria Ingrid Alice Désirée, Kronprinzessin von Schweden, Herzogin von Västergötland, ist das älteste Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia. Als künftige Monarchin wurde ihr ihre grosse Bestimmung in die Wiege gelegt.

Keine einfache Ausgangslage für eine Liebe zwischen einer Kronprinzessin und einem bürgerlichen schwedischen Fitnesstrainer.

Trotzdem buhlte Prinz Daniel (50) um die Liebe zur schwedischen Prinzessin Victoria (47), eroberte ihr Herz im Eiltempo. Er stand auch in schwierigen Zeiten an ihrer Seite, als sie an einer Essstörung litt und diese behandeln lassen musste. Dabei hatte es Prinz Daniel selbst nicht leicht, ihrer Liebe wurden viele Steine in den Weg gelegt, berichtet «bunte.de».

Eine geheime Liebe

Die ersten Augenblicke ihrer jungen Liebe hielten Prinzessin Victoria und Prinz Daniel noch eine Weile geheim. Zu viele kritische Stimmen würden die Runde machen, ob der bürgerliche Daniel Westling aus dem kleinen Örtchen Öckelbo zur schillernden Kronprinzessin passen würde.

Nicht nur skeptische Stimmen aus dem Volk bereiteten ihnen Kopfzerbrechen.

Auch die erste Reaktion von Carl Gustaf von Schweden (78) auf die neue Liebe seiner Tochter fiel nicht positiv aus. Die Royal-Expertin Caroline Vagle vom Nachrichtenportal «Dagbladet» erzählt: «Es heisst, König Carl Gustaf habe nicht geglaubt, dass der einfache Junge vom Land in königliche Kreise passen würde.»

Prinz Daniel zeigte sich stark an der Seite der Prinzessin

Über die schwierige Ausgangslage berichtet auch die deutsche Royal-Kennerin Julia Melchior bei «bunte.de»: «Für Daniel war es damals ein Riesenschritt, aus dem bürgerlichen Leben, aus dem er gekommen ist, in die Einmaligkeit der schwedischen Königsfamilie einzuheiraten. Und das gegen all die Widerstände.»

2007 wurde Daniel Westling noch nicht als potenzieller Lebenspartner an der Seite von Prinzessin Victoria akzeptiert. Die ZDF-Adelsexpertin Julia Melchior erklärt: «Er musste vorher sicher einiges mit sich ausmachen, ehe er die Entscheidung getroffen hat, dass er dafür bereit ist.» Julia Melchior hat die schwedische Kronprinzessin mehrmals getroffen.

Schwedens Kronprinzessin Victoria und Daniel Westling haben am 19. Juni 2010 geheiratet. Bild: Jochen Lübke

Wie schwer dieser Weg für Westling anfangs war, lässt sich nur erahnen. Doch der heute 50-Jährige hat für die Liebe zur Kronprinzessin gekämpft. Er stellte sich den Kritiker*innen und zeigte sich stark an ihrer Seite.

Prinz Daniels grosse Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Am 19. Juni 2010 heiratete Kronprinzessin Victoria von Schweden ihren bürgerlichen Prinzen in einer romantischen XXL-Hochzeit. Zwei Kinder krönen ihre Liebe.

Am 23. Februar 2012 brachte Victoria die Tochter Estelle Silvia Ewa Mary, Herzogin von Östergötland, zur Welt. Sie steht nach ihrer Mutter auf Platz zwei der schwedischen Thronfolge. Am 2. März 2016 kam Estelles Bruder Oscar Carl Olof, Herzog von Skåne, zur Welt.

