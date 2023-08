Prinz Daniel von Schweden (l) und Kronprinzessin Victoria stehen auf dem Balkon des Rathauses in Pau, Frankreich. Prinz Daniel äussert sich in einem Interview zu Trennungsgerüchten. Bob Edme/AP/dpa

Prinz Daniel von Schweden äussert sich in einem TV-Interview zu den Trennungsgerüchten von Kronprinzessin Victoria. Die Behauptung sei schlicht «böse» und «falsch» und habe ihn wütend gemacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Daniel von Schweden ist seit 2010 mit Kronprinzessin Victoria von Schweden verheiratet.

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Tochter Estelle kam am 23. Februar 2012 zur Welt, Bruder Oscar am 2. März 2016.

In jüngster Zeit kursierten in den Medien Scheidungsgerüchte. In einem Geburtstagsinterview nimmt der ehemalige Fitnessunternehmer Stellung. Die Gerüchte seien «böse» und «falsch». Mehr anzeigen

Prinz Daniel von Schweden steht oft lächelnd an der Seite seiner Frau, Kronprinzessin Victoria von Schweden. Der ehemalige Fitnessunternehmer hat eine besondere Rolle im schwedischen Königshaus: Er ist der erste bürgerliche Schwede, der in der jüngsten Zeit in die Hauptlinie des Hauses Bernadotte eingeheiratet hat. Er hat sich also mit der Heirat 2010 einen Platz im schwedischen Königshaus ergattert.

Prinz Daniel ist der stille Fels in der Brandung an der Seite von Kronprinzessin Victoria von Schweden.

Doch nun ist dem skandinavischen Royal der Kragen geplatzt und er hat sich öffentlich geäussert. Eine Seltenheit. Der Grund? Scheidungsgerüchte.

Trennungsgerüchte waren «böse» und «falsch»

Zu seinem 50. Geburtstags am 15. September stand Prinz Daniel für die TV-Sendung «Prins Daniel 50 år» (dt. «50 Jahre Prinz Daniel») der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt für ein ausführliches Geburi-Interview zur Verfügung.

Und erstmals nimmt Prinz Daniel Stellung zu den kursierenden Trennungsgerüchten, die vor einiger Zeit in den Medien kursierten. Das Thema macht den Royal sichtlich zu schaffen und wütend: «Das war ein böses, falsches Gerücht, von dem wir erfahren haben, dass es schwerwiegende Folgen hatte», schimpft er.

«Viele Freunde aus ganz Schweden und auch aus dem Ausland haben sich gemeldet und das Ganze erreichte ein Ausmass, dass wir nicht akzeptieren konnten», sagt Daniel weiter.

Anfang 2022 gab es das Gerücht, dass sich das Kronprinzenpaar scheiden lassen wollte. Die schwedische Königsfamilie sah sich gezwungen, öffentlich zu reagieren und das Gerücht dann zu dementieren.

Ein guter Schachzug, Prinz Daniel weiter: «Ich glaube nicht, dass irgendein vernünftiger Mensch mehr an dieses Gerücht glaubt.»

In diesem Gespräch erzählte er auch von seiner dramatischen Zeit vor seiner Transplantation im Jahr 2009. Daniel leidet von Geburt an einer Nierenerkrankung.

