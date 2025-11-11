  1. Privatkunden
«Dieses Kleid ist furchtbar» Prinz Georg wird zum Hingucker – seine Mutter Kate hart kritisiert

Bruno Bötschi

11.11.2025

Prinz George und seine Mutter Prinzessin Kate hatten am vergangenen Wochenende einen viel beachteten Auftritt bei einem in Grossbritannien historisch bedeutsamen Gedenktag.
Bild: IMAGO/Avalon.red

Ein Festakt der britischen Königsfamilie gerät zur grossen Premiere: Prinz George tritt allein mit Prinzessin Kate auf. Während die Fans vom Look des kleinen Royals fasziniert sind, muss seine Mutter Kritik einstecken.

Bruno Bötschi

11.11.2025, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der zwölfjährige Prinz George stand am Samstagabend in London im Mittelpunkt einer Gedenkzeremonie.
  • Der royale Teenager erschien gemeinsam mit seiner Mutter Kate.
  • Nach dem Auftritt zeigten sich Fans in den sozialen Medien vom Kleiderstil von George fasziniert, derweil der Auftritt von Kate nicht überall gut ankam.
Mehr anzeigen

Prinz George hatte am vergangenen Samstag einen viel beachteten Auftritt bei einem in Grossbritannien historisch bedeutsamen Gedenktag:

Das sogenannte Festival of Remembrance in der Londoner Royal Albert Hall erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Der zwölfjährige Royal erschien gemeinsam mit seiner Mutter Prinzessin Kate.

Dass Mutter und Sohn bei solchem Grossereignis als Duo auftreten, hat Seltenheitswert. Vater Prinz William war nicht anwesend, weil er sein Heimatland beim Klimagipfel in Brasilien vertrat.

«Prinzessin Kate braucht ein neues Styling-Team»

Umso mehr richteten sich die Blicke auf Kate und George. Der kleine Prinz trug einen schwarzen Anzug mit einer Mohnblumen-Anstecknadel und einer gestreiften Krawatte. Derweil wählte seine Mutter ein schwarzes Kleid von der italienischen Designerin Alessandra Rich.

Kates Kleid zog mit seinem grossen, weissen Kragen viele Blicke auf sich. Dazu kombinierte die 43-Jährige eine Brosche und Ohrringe der verstorbenen Königin Elizabeth II.

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

In den sozialen Medien zeigten sich die Fans begeistert darüber, dass Prinzessin Kate von ihrem ältesten Sohn begleitet wurde. «Er wächst vor deinen Augen, es ist unglaublich. Er ist schon fast so gross wie Prinzessin Kate», schrieb ein Nutzer auf X.

Vom Look der Princess of Wales dagegen sind einige User nicht besonders angetan. «Dieses Kleid ist furchtbar», kritisierte einer. Und weiter: «Die Prinzessin braucht ein neues Styling-Team.»

«Wer hat die Prinzessin in diesem Look aus dem Haus gelassen? Dieses Kleid ist für keine Frau tragbar ...», schimpfte jemand anders.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Die Bernadottes gelten als Europas nahbarste Adelige. Jedes Jahr besuchen eine Million Tourist*innen ihre Insel Mainau im Bodensee. blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich von Björn Graf Bernadotte über das 45 Hektar grosse Eiland führen.

29.08.2024

