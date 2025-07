Prinz George wird 12: Das ändert sich für den König in spe Prinz George feiert heute, 22. Juli 2025, seinen 12. Geburtstag. (Archivbild) Bild: dpa Prinz George und seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis treten gelegentlich auch öffentlich auf. (Archivbild) Bild: dpa Daumen drücken für die Three Lions: Prinz George zwischen Prinz William (r) und Mama Kate. Der Mini-Royal ist ein Sportfan. Bild: Frank Augstein/AP POOL/dpa Prinz William und Prinzessin Kate verfolgten das Wimbledon-Finale 2025 mit ihren Kindern George und Charlotte aus der Royal Box. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa Voller Elan dabei: Prinz George freut sich über das fulminante Wimbledon-Finale. Bild: IMAGO/i Images Prinz George zeigt Ähnlichkeiten mit seinem Vater. Diese herzige Foto postete sein Mami zum Geburtstag 2024. Bild: Kensington Palace Prinz George versucht sich neben seinem Vater Prinz William im Bogenschiessen. George ist sportlich und wie sein Papa ein Fan von Aston Villa. Seit seinem fünften Lebensjahr spielt er Tennis. Zudem mag er: Rugby, Reiten, Kampfsport, Tauchen und Fliegen. George soll bereits seine erste Flugstunde absolviert haben. Bild: DANIEL LEAL/POOL AFP/AP/dpa Prinzessin Charlotte und Prinz George 2018 am Schloss Windsor. George ist als erstgeborener Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate der nächste König des Commonwealths. Bild: Steve Parsons/PA Wire/dpa Prinz George feiert Geburtstag. (Archivbild) Ab dem 12. Lebensjahr hat er als König in Ausbildung neue Verpflichtungen. Bild: Ben Birchall/PA Wire/dpa Dabei hat Prinz George einmal verraten, dass er gerne Pizzabäcker werden würde. Bild: instagram.com Prinz Georg (links) Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der «Trooping the Colour»-Zeremonie in London 2025. Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa Offizielles Familienfoto, das 2017 der Presse zur Verfügung gestellt wurde. Bild: KEYSTONE Erster Schultag in der Thomas School in Battersea in London am 7. September 2017. Bild: KEYSTONE Geschwister-Liebe: Mini-George mit seiner Schwester Prinzessin Charlotte. Das Bild wurde am 6. Juni 2015 aufgenommen. Bild: KEYSTONE Hier mit Papi Prinz William beim Spitalbesuch zur Geburt von Prinzessin Charlotte im Mai 2015. Bild: KEYSTONE Taufe in der Kapelle des St. James's Palace in London im Oktober 2013. Bild: KEYSTONE Familienglück: Dieses Bild entstand im Kensington Palace, das Babyfoto wurde am 20. August 2013 vom Königshaus zur Verfügung gestellt. Bild: KEYSTONE Prinz George Alexander Louis kam am 22. Juli 2013 um 16:24 Uhr mit einem Gewicht von rund 3 900 Gramm im St. Mary’s Hospital in London zur Welt. Bild: IMAGO/Parsons Media Prinz George wird 12: Das ändert sich für den König in spe Prinz George feiert heute, 22. Juli 2025, seinen 12. Geburtstag. Happy Birthday, Prinz George. Der Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate feierte heute seinen 12. Geburtstag. Damit hat der König in spe neue Verpflichtungen. Dabei möchte er lieber Pizzabäcker werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz George feierte am 22. Juli seinen 12. Geburtstag und übernimmt damit neue royale Pflichten gemäss der Etikette.

Künftig soll er aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit seinem Vater gemeinsam fliegen, auch wenn Ausnahmen möglich bleiben.

Trotz seiner vorgezeichneten Rolle als künftiger König wünscht sich George laut einem früheren Restaurantbesuch, Pizzabäcker zu werden. Mehr anzeigen

Ein grosser Tag für den jungen Prinzen: Prinz George feiert heute, 22. Juli 2025, seinen 12. Geburtstag.

Damit muss der künftige König des Commonwealths neue Verpflichtungen eingehen. Und das sind so einige.

Ein Prinz in Ausbildung

Denn von diesem Alter an, so besagt es die royale Etikette, sollte George nicht mehr mit seinem Vater im gleichen Flugzeug reisen. Zu gross wäre die Gefahr, dass im Falle eines Absturzes gleich zwei Thronfolger ums Leben kommen. Prinz George steht nach seinem Vater an zweiter Stelle der britischen Thronfolge.

Allerdings ist diese Regelung nicht in Stein gemeisselt, wie der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt. «Soweit ich weiss, ist es üblich, dass der Monarch diese Regel für einen bestimmten Flug aussetzen kann, das war auch in der Vergangenheit so», so der Experte.

Die Frage sei zudem, in welcher Form das Königshaus die Praxis überhaupt beibehalten werde.

Laut Prescott könnte es etwa sein, dass Vater und Sohn gerade bei kurzen Flügen weiter gemeinsam an Bord sind – aus Umweltgründen und um zu sparen. Denn ursprünglich sei die Regel zu einer Zeit geschaffen worden, als Flugreisen noch deutlich unsicherer waren, erklärt der Experte.

Im neuen Lebensjahr des Prinzen dürfte es jedoch nicht nur ums Reisen, sondern vor allem um seine schulische Laufbahn gehen. Immer wieder wird heftig spekuliert, welche weiterführende Schule George bald besuchen wird. Wird es das berühmte Elite-Internat Eton, auf dem schon sein Vater war? Davon dürfte zumindest Kate wenig angetan sein. Sie legt Berichten zufolge – wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana – Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Es gilt als sicher, dass George das exklusive Internat besuchen wird, genauso wie sein Vater. Den Schulabschluss legte Prinz William in den Fächern Geografie, Biologie und Kunstgeschichte ab und studierte später in Schottland.

Militärkarriere ist offen

Traditionell absolvieren britische Thronfolger eine militärische Laufbahn – schliesslich ist der Monarch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Doch bei Prinz George, dem ältesten Sohn von Kronprinz William und Prinzessin Kate, könnte sich diese Konvention ändern. Denn das royale Paar setzt auf eine moderne Erziehung, nicht nur in Bezug auf die Schulbildung.

Wie britische Medien berichten, könnte George künftig andere Wege einschlagen. Ein enger Freund von Prinz William sagte: «Theoretisch hindert nichts George daran, eine Karriere als Astronaut anzustreben, wenn er das möchte – und danach König zu werden. Die Regeln sind jetzt anders, er müsste nicht unbedingt der alten Formel folgen, ins Militär zu gehen.»

Lieber Pizzabäcker statt König

Sein Weg scheint also vorbestimmt zu sein. Dabei würde er lieber einen anderen «Beruf» wählen: Bei einem Restaurantbesuch im Herbst 2024 durfte George bei Gastronom Desmond MacCarthy schnuppern. Dabei sei ihm – laut der britischen Zeitung «Daily Mail» klar geworden, als was er gerne arbeiten würde: als Pizzabäcker.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

