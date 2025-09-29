  1. Privatkunden
Europäischer Adel und VIPs erwartet Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg

dpa

29.9.2025 - 22:39

Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg
Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg. Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein grosses Ereignis. (Archivbild)

Bild: dpa

Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein grosses Ereignis. (Archivbild)

Bild: dpa

Luxemburg ist das einzige Grossherzogtum der Welt. (Archivbild)

Bild: dpa

Luxemburg ist das einzige Grossherzogtum der Welt. (Archivbild)

Bild: dpa

Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild)

Bild: dpa

Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg
Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg. Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein grosses Ereignis. (Archivbild)

Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein grosses Ereignis. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg. Luxemburg ist das einzige Grossherzogtum der Welt. (Archivbild)

Luxemburg ist das einzige Grossherzogtum der Welt. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz Guillaume wird neuer Grossherzog von Luxemburg. Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild)

Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild)

Bild: dpa

Am 3. Oktober übergibt Grossherzog Henri als Staatschef nach 25 Jahren den Thron an seinen Sohn Guillaume. Staatschefs und gekrönte Häupter werden erwartet.

DPA

29.09.2025, 22:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Grossherzog Henri hat nach 25 Jahren den Thron von Luxemburg an seinen Sohn Prinz Guillaume übergeben.
  • Guillaume wird als siebter Grossherzog vereidigt und übernimmt hauptsächlich repräsentative Aufgaben in dem kleinen EU-Staat.
  • Zur dreitägigen Thronwechsel-Zeremonie werden zahlreiche europäische Royals und Staatschefs erwartet.
Mehr anzeigen

Das kleine Luxemburg steht vor einem grossen Thronwechsel. An diesem Freitag, 3. Oktober, dankt Grossherzog Henri nach 25 Jahren ab und übergibt die Amtsgeschäfte an seinen ältesten Sohn Guillaume.

Der Wechsel kommt nicht überraschend: Schon vor einem Jahr hatte Henri (70) seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt. Luxemburg ist das zweitkleinste Land der EU und zählt rund 670'000 Einwohner.

Prinz Guillaume wird der siebte Grossherzog von Luxemburg – dem einzigen noch heute bestehendem Grossherzogtum der Welt. Grossherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze.

Jung, ledig, adlig. Diese Royals sind noch zu haben

Jung, ledig, adligDiese Royals sind noch zu haben

Der 43-Jährige hat Politikwissenschaft in Grossbritannien und Frankreich studiert und zuvor eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst absolviert.

Seit Oktober 2012 ist der bisherige Erbgrossherzog mit Prinzessin Stéphanie (41) verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt. Die beiden haben zwei Söhne.

Auch Königspaare kommen zur Zeremonie

Zur Thronbesteigung haben sich mehrere Staatschefs aus Europa angekündigt, darunter auch Königspaare. Aus den Niederlanden reisen König Willem-Alexander, Königin Máxima und Thronfolgerin Catharina-Amalia an. Aus Belgien kommen König Philippe, Königin Mathilde und deren Tochter, Kronprinzessin Elisabeth. Zum Galadinner haben sich auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesagt.

Die Feierlichkeiten ziehen sich über drei Tage. Am 3. Oktober steht die offizielle Zeremonie mit der Vereidigung des neuen Grossherzogs im Mittelpunkt. Danach wird er sich mit Gattin Stéphanie auf dem Balkon des grossherzoglichen Palastes in Luxemburg-Stadt zeigen und später auf dem grossen Platz vor dem Rathaus durch die Menschenmenge gehen. Am 4. Oktober besucht der Grossherzog mehrere Städte im Land, am 5. Oktober folgt ein Gottesdienst.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Die Bernadottes gelten als Europas nahbarste Adelige. Jedes Jahr besuchen eine Million Tourist*innen ihre Insel Mainau im Bodensee. blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich von Björn Graf Bernadotte über das 45 Hektar grosse Eiland führen.

29.08.2024

