Kronprinz Haakon soll nach einem Surfunfall Gehörprobleme haben. Bild: IMAGO/NTB ROY

In einem ausführlichen Interview spricht der norwegische Kronprinz Haakon über seine Verletzungen, die er sich in den vergangenen Jahren zugezogen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Haakon gab anlässlich seines 50. Geburtstages ein grosses Interview.

Darin spricht er auch über einen Surfunfall, der sich im Jahr 2018 ereignete.

Der norwegische Kronprinz zog sich ein Loch im Trommelfell zu. Mehr anzeigen

Gestern feierte Prinz Haakon seinen 50. Geburtstag. Der norwegische Thronfolger gab aus diesem Anlass der Tageszeitung «Aftonposten» ein grosses Interview.

Darin sprach der Ehemann von Prinzessin Mette-Marit nicht nur über ihre Krankheit – sondern auch über die Unfälle, in die er in der Vergangenheit verwickelt war.

Wellen warfen Haakon herum

So schreibt die Zeitung über einen Surfunfall, der sich im Jahr 2018 ereignete: «Bei einem Surfausflug (...) hätte es eine ernste Wendung nehmen können. Die Schnur, die ihn mit dem Brett verband, verfing sich und das Brett schlug ihm gegen den Kopf. Wellen warfen ihn herum, als wäre er in einer Waschmaschine.»

Haakons Ohr wurde dabei getroffen – es fing an zu bluten und es gab ein Loch im Trommelfell. Daraufhin litt der Royal an Hörproblemen. «Als er ein paar Wochen später vor der UN-Versammlung sprach, war sein Gehör so schlecht, dass er ständig seinen Berater ansehen musste, um zu verstehen, ob er höher oder tiefer sprechen sollte.»

Es is nicht die einzige Verletzung, die in dem Text zu Sprache kommt. Bei einem Fallschirmkurs der Bundeswehr landete er zu hart auf dem Boden – und Haakon brach sich dabei einen Zahn.

Mehr Videos aus dem Ressort