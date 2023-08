Neue Details zum Streit: Prinz Harry lud David Beckham ein – und ignorierte ihn dann eiskalt David und Victoria Beckham besuchten 2018 die Hochzeit von Harry und Meghan. Doch schon da haben es zwischen ihnen und den Royals gekriselt. Bild: KEYSTONE David Beckham besuchte mit seinem Sohn Romeo danach die von Harry organisierten Invictus-Games. Seinen ehemaligen Kumpel habe er dabei aber nicht getroffen. Bild: KEYSTONE Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen den Beckhams vorwerfen, dass das Paar Details an die Presse weitergegeben haben soll. Bild: KEYSTONE Neue Details zum Streit: Prinz Harry lud David Beckham ein – und ignorierte ihn dann eiskalt David und Victoria Beckham besuchten 2018 die Hochzeit von Harry und Meghan. Doch schon da haben es zwischen ihnen und den Royals gekriselt. Bild: KEYSTONE David Beckham besuchte mit seinem Sohn Romeo danach die von Harry organisierten Invictus-Games. Seinen ehemaligen Kumpel habe er dabei aber nicht getroffen. Bild: KEYSTONE Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen den Beckhams vorwerfen, dass das Paar Details an die Presse weitergegeben haben soll. Bild: KEYSTONE

Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen sich mit David und Victoria Beckham zerstritten haben. Jetzt gibt ein Royal-Experte einen Einblick, wie genau es zum Zerwürfnis gekommen sei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Freundschaft zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan und den Beckhams soll zerbrochen sein.

Das habe sich schon 2018 abgezeichnet, als Harry David Beckham nach Sydney an die Invictus-Games eingeladen habe.

Nachdem Herzogin Meghan sich beschwert haben soll, habe Harry Beckham einfach ignoriert. Mehr anzeigen

Es sind zwei Power-Paare – die sich überhaupt nicht mehr verstehen sollen.

Laut Insider-Berichten sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan Victoria und David Beckham die Freundschaft gekündigt haben. Der ausschlaggebende Grund: Die Sussexes sollen den Beckhams vorgeworfen haben, dass sie Details ihrer Beziehung an die Presse weiterreichten.

Schon vor dem endgültigen Bruch sei es deswegen zu Sticheleien gekommen, schreibt jetzt der Royal-Experte Tom Bower für «The Sun».

22-Stunden-Flug, um dann ignoriert zu werden

Besonders bitter: Prinz Harry soll seinen Ex-Kumpel 2018 an die Invictus-Games in Australien eingeladen und ihn dann eiskalt versetzt haben. Die von ihm gegründete Sportveranstaltung, in der verwundete Veteranen sich miteinander messen, liegt Harry besonders am Herzen.

Wie Bower ausführt, habe der Prinz David Beckham an seiner Hochzeit mit Meghan gefragt haben, ob er die Spiele besuchen würde. Nach einem 22-Stunden-Flug sei die Fussball-Legende dann in Sydney angekommen, habe den Royal aber nie getroffen.

Stattdessen sollen Harrys Mitarbeiter «einen Tanz aufgeführt» haben, um den Ex-Sportler von ihrem Chef fernzuhalten. Schliesslich reiste Beckham ab, ohne den Prinzen gesehen zu haben.

Harry wollte nicht von David Beckham überschattet werden

Der Grund für diese harte Versetzung sei Herzogin Meghan gewesen. Harrys Ehefrau habe verhindern wollen, dass ihre erste offizielle Reise als Royal von dem Fussball-Star überschattet werde.

Die Beziehung habe aber schon vorher Risse bekommen. Denn die Vorwürfe, dass die Beckhams Insider-Infos an die Presse gaben, seien noch vor der Hochzeit der Sussexes aufgekommen. David und Victoria Beckham seien deshalb auch nur zur Zeremonie und nicht zum Gala-Dinner danach eingeladen gewesen.

Die Beckhams sollen noch um die Freundschaft gekämpft haben – weshalb David auch nach Australien reiste. Doch die Mühe sei vergeblich gewesen. Heute sollen die beiden Paare nicht mehr miteinander sprechen.

