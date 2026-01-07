Bewaffneter Polizeischutz könnte den Weg für eine Rückkehr von Harry und Meghan nach Grossbritannien ebnen. Imago

Noch letzten Mai blitzte er vor Gericht ab, nun steht eine Kehrtwende bevor: Prinz Harry könnte bald wieder unter dem Schutz von Scotland Yard stehen. Drohungen sollen die Entscheidung beeinflusst haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry soll laut einem Medienbericht künftig wieder Anspruch auf bewaffneten Personenschutz im Vereinigten Königreich haben, was eine Rückkehr nach London erleichtern könnte.

Die zuständige Kommission Ravec hat Harrys Sicherheitslage neu bewertet.

Der mögliche Kurswechsel wird unter anderem mit konkreten Bedrohungen begründet und könnte den Weg für eine Versöhnung mit König Charles im Jahr 2026 ebnen. Mehr anzeigen

Prinz Harry und König Charles könnten sich 2026 versöhnen. Denn wie die «Mail on Sunday» berichtet, soll der Herzog von Sussex künftig wieder Anspruch auf eine bewaffnete Eskorte haben, sobald er sich im Vereinigten Königreich aufhält. Die offizielle Entscheidung wird in den kommenden Wochen erwartet.

Dem Bericht zufolge hat Ravec – das Gremium, das darüber entscheidet, welche Mitglieder der königlichen Familie und welche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Anspruch auf staatlichen Schutz haben – Harrys Risikoprofil neu bewertet und ihm den Schutz erneut zuerkannt.

Der Kurswechsel

Noch letzten Mai hatte Harry allerdings eine juristische Niederlage erlitten: Ein Gericht wies seine Berufung gegen die Entscheidung der britischen Regierung aus dem Jahr 2020 zurück, ihm nach dem Austritt aus der Königsfamilie den Schutz durch Scotland Yard zu entziehen.

Damals sprach der Prinz von einem «altmodischen Palastmanöver» und deutete an, dass auch die königliche Familie Einfluss auf die Entscheidung genommen habe. Im September soll der Herzog von Sussex dem Bericht zufolge direkt an Innenministerin Shabana Mahmood geschrieben und eine erneute Überprüfung seines Falls verlangt haben.

Auslöser für den möglichen Kurswechsel war auch ein Vorfall, der sich im September in London ereignete. Demnach soll eine Frau Harry online bedroht und sich ihm bei zwei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen genähert haben, bevor sie von privaten Sicherheitskräften gestoppt wurde.

Ein solcher Vorfall zeige, so Harry, wie gefährlich es sei, ohne angemessenen Schutz mit Ehefrau Meghan sowie den Kindern Archie und Lilibet nach Grossbritannien zu reisen.

«Es ist nur noch eine Formalität»

Sollte die Entscheidung Bestand haben, würde sich die Lage deutlich ändern: Harry würde erneut automatisch von bewaffneten Scotland-Yard-Beamten geschützt, die speziell für den Schutz der königlichen Familie ausgebildet sind. Das wiederum könnte es seiner Familie ermöglichen, nach London zurückzukehren.

Nach Einschätzung von Kreisen, die den Sussexes laut der «Daily Mail on Sunday» nahestehen, gäbe es dann keine praktischen Hindernisse mehr für eine Wiederaufnahme des Kontakts mit König Charles.

«Es ist nur noch eine Formalität. Wir sind überzeugt, dass die bewaffnete Eskorte gesichert ist», wird eine Quelle im Bericht zitiert. «Wären die Drohungen bekannt, die Harry und seine Kinder erhalten haben, wäre klar, warum er sie ohne Sicherheitsgarantien nicht nach Grossbritannien bringen wollte.»

Vertreter der Sussexes äusserten sich nicht zum Bericht, ebenso die britische Regierung und der Buckingham-Palast.

